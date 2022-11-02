澎湖科技大學1日舉行「日鐵ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅PV系統支撐架防銹耐蝕性能試驗展示座」揭牌儀式典禮。

出席的日本製鐵株式會社室長各務美奈子指出，ZEXEED是全世界在C5環境下唯一保證可使用30年之久的極優鋼品，期望在台灣政府推動綠能產政策下，期能達到節能減碳的世界目標。

典禮假澎湖海洋科技大樓(北棟)1樓暨海洋性大地曝曬試驗場域舉行，與會貴賓來自日本的日本製鐵室長各務美奈子之外，還包括有澎湖科技大學研發長林寶安、工研院綠能與環境研究所經理黃朝揚、台灣伊藤忠丸紅公司董事長山田俊成與高雄事務所長代行陳文龍、澎湖科技大學朱能億博士、立陽公司總經理陳麒文以及嘉曜鋼鐵公司總經理林坤樂等人。

活動一開始，日本製鐵室長各務美奈子即頒發感謝狀給嘉曜鋼鐵公司總經理林坤樂。由於日鐵研發的ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅鋼品推出之後，嘉曜鋼鐵成為全球首筆3000噸訂單的締建者，功績卓著，因而表示感謝與敬意。

澎湖科技大學研發長林寶安指出，在這個澎湖風大的特殊日子裡舉行此活動，要特別感謝所有相關單位對產官學合作的付出，也期待未來在產官學領域有更好的合作。

立陽總經理陳麒文理表示，太陽能支撐架越來越朝靠海邊發展，是負責設計組建最為擔憂的事，不過，太陽能產業未來至少有10年以上的光景，希望ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅鋼品能在未來10年成為主要預鍍層的鋼材。

各務美奈子則強調，ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅鋼品是日本製鐵花費很多人力、物力開發而成，這種3元素鋼材的開發，在鎂鋁鋅的比率上做最適合的調配，技術要相當到位，是全世界在C5的嚴苛環境下唯一敢有保證使用年限達30年之久的鋼品。