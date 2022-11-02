響應12月3日「國際身心障礙者日」，台中市政府社會局2日宣布身障日系列活動開跑，由帕運健力女神林亞璇擔綱演出的宣傳片，也首度曝光！

社會局長彭懷真現場頒發感謝狀，表揚15位捐贈復康巴士的公益企業和善心人士，及15位優良復康巴士司機為身障朋友的付出。

台中市身心障礙者福利關懷協會組成的微笑天使太鼓隊，今早帶來熱鬧的開場表演，在老師的帶領下，太鼓隊的微笑天使們賣力擊鼓，洋溢著開朗與熱情，充分展現舞台魅力，台下觀眾掌聲不斷。

彭懷真表示，台中市的復康巴士是六都唯一免費搭乘，復康巴士多數由民間企業、團體和個人捐贈，市府陸續汰換老舊車輛，保障使用民眾的行車安全。今年截至目前，已收到49輛復康巴士，數量是10年以來第二高，感謝所有捐贈的公益企業和善心人士，也感謝敬業服務的復康巴士司機們。

今天接受表揚的復康巴士司機，有8位服務年資超過9年，最資深司機林敬員服務超過21年，今年榮譽退休，他對乘客態度親切友善，提供良好的乘車環境，屢受乘客讚賞；也樂於提攜後進，經常傳授經驗給後輩；另外，特別感謝沃盛公司支持身障福利，捐贈第一線服務人員洗潔抗菌用品。

響應「多元參與 共融共好」的理念，社會局特別拍攝宣傳影片，邀請中市帕運健力女神林亞璇擔綱演出，藉由她日常訓練和生活的畫面，讓社會大眾對身障者有更多認識，了解市府打造身障友善環境的努力，鼓勵身障朋友走入人群。

今年身障日系列活動，社會局結合公益彩券盈餘分配基金，分別規劃11月12日的「悠揚美聲歌唱比賽」、11月19日的「身心障礙表揚暨歡樂園遊會」和11月19日的「童趣妙筆繪畫比賽」。

其中，園遊會將表揚獎勵身心障礙照顧者楷模和績優身障福利團體，各團體也會帶來專業精彩的表演，準備各類好吃、好玩、好買的市集攤位，活動歡喜熱鬧。