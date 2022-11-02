高雄都市計畫委員會2日開會審議，通過「岡山行政中心現址」及「凹子底停4、市4用地」等都市計畫變更案，未來將進行招商，引入民間投資，強化地方生活機能，其中，岡山新行政中心都更案，將是全國首創，採「新舊基地併採公辦都更模式」開發，預定明年公開招商。

主持會議的高雄副市長林欽榮表示，現行岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，建物老舊已逾40年，腹地狹窄且停車不便，高市府盤點北高雄產業及地區發展需求，考量岡山作為北高雄產業發展軸帶的核心城鎮，行政中心應擴大服務效能。

他說，經參考地方民意與岡山整體發展藍圖，將現有行政機關搬遷至機15用地重建，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將現址更新重建，活絡岡山商業機能。

高雄都發局長吳文彥表示，岡山行政中心現址主要計畫變更，今年8月已經內政部都委會審議通過，依循主要計畫指導擬定細部計畫。未來，北側臨岡山路345巷將再拓寬3公尺變成10公尺道路，提升道路容量同時減緩開發後的交通衝擊，並提供0.3公頃的廣場兼停車場用地，服務岡山醫院及周邊居民活動停車需求，開發後臨岡山路側亦將退縮6公尺、壽天路側退縮4公尺，營造優質人行商業徒步空間以及街角廣場，加上基地西側退縮開放空間與綠帶結合，營造友善舒適的社區綠帶徒步區。

林欽榮指出，岡山新行政中心都更案，將是全國首創，採「新舊基地併採公辦都更模式」招商開發，透過權利變換方式，由高市府分回機15新行政中心，提供機關進駐使用，現址機1-1則由實施者分回開發。

岡山新行政中心未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊等六大單位合署進駐，提供綜合行政服務，並規劃公托等公益性服務設施，依建築師初步估算，預定114年底完工、115年進駐啟用服務市民。

岡山區新行政中心公辦都市更新案，已於今年10月辦理招商文件公開閱覽作業，並預計明年初，啟動招商作業，由民間投資者進駐開發，共同促進土地活化並提升地方服務機能。

至於左營區曾子路及華夏路路口的「停4、市4用地」，吳文彥表示，基地鄰近高鐵左營站，現況作為平面停車場使用，為了提升土地使用效益，提高民間參與公共建設投資誘因，將原停車場用地變更為市場用地，並與市場用地合併為一宗基地後面積可達0.48公頃，具有招商吸引力。未來將規劃興建複合式市場，導入日間照顧中心、托嬰中心、里民活動中心等多元公共服務設施。