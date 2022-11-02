九合一選舉剩下不到1個月，檢調積極查緝賄選案件，花蓮玉里鎮龔姓鎮長候選人與第四選區（瑞穗鄉、玉里鎮）陳姓議員候選人，分別以贈送相當價值物品，及親自或透過王姓樁腳，以每票2000元至3000元對價，請選民支持，由於3人涉犯《公職人員選舉罷免法》，且犯罪嫌疑重大，有羈押必要，經檢方向法院聲請羈押，最後裁定龔、王分別以50萬元及6萬元交保，陳則遭羈押禁見。

檢方表示，龔男日前在宣布參選玉里鎮長後，贈送地方原住民耆老贈送具相當價值的豬隻、豬頭、酒水等，陳男則在登記參選前、後，親自或透過一名王姓樁腳，以每票2000元至3000元的對價，對該選區具投票權的選民交付賄賂，請求投票及對外拉票以尋求支持，2人均涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，昨由檢察官江昂軒指揮檢警調等多個單位，持票前往龔男、陳男住處等16個地點執行搜索，並通知龔、陳、王、李姓樁腳及可疑受賄民眾共29人到案說明，並扣押相關選舉名冊。

檢方訊問後諭知李具保5萬元，不過龔、陳、王等3人均涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂，且犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，今向花蓮地方法院聲請羈押，院方傍晚開完羈押庭後，裁定龔與王分別以50萬元及6萬元交保、陳羈押禁見。

花蓮地檢署表示，近日陸續查獲數宗現金或贈禮買票賄選案，檢方將持續秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，積極查緝買票賄選，民眾如有發現賄選情事，歡迎提出檢舉，且因此查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金。