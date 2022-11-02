高雄在地企業華友聯集團連續12年舉辦「華友節-歲末補漆」活動，今年特別結合高雄市立圖書館「翻開下一頁、翻轉下一代」計畫。（柯宗緯翻攝）

高雄在地企業華友聯集團連續12年舉辦「華友節-歲末補漆」活動，今年特別結合高雄市立圖書館「翻開下一頁、翻轉下一代」計畫。（柯宗緯翻攝）

高雄在地企業華友聯集團連續12年舉辦「華友節-歲末補漆」活動，今年特別結合高雄市立圖書館「翻開下一頁、翻轉下一代」計畫，號召住戶共同參與「認購書香、讓愛被看見」行動。此外，華友聯也加碼捐贈左營圖書分館設置喜閱網專區，贊助650本優良讀物提供國小學童借閱。

華友聯集團董事長陸炤廷表示，「華友節-歲末補漆」活動已邁入第12年，每年歲末，華友聯主動提醒住戶可至自行研發的APP「華友聯Family」登記補漆，除舊佈新的觀念獲得住戶眾多迴響，因此設定每年11月1日為「華友節」，1代表著一元復始、欣欣向榮的新氣象。

陸炤廷指出，今年特別結合高市圖「翻開下一頁、翻轉下一代」計畫，邀請住戶一起做公益「認購書香、讓愛被看見」，民眾只要捐贈300元就可以挹注圖書館購書經費，同時還可以在一本新書貼上冠名書籤及20個字的祝福話語，由住戶在圖書館透過書香種福田，別具意義。

另外，華友聯集團也另加碼捐贈20萬元在左營圖書分館設置「喜閱網專 區」，添購650本優良讀物提供國小學童借閱。「喜閱網」是高雄市政府推廣國小階段閱讀教育所設置的閱讀網站，該網站推薦閱讀書單及閱讀闖關題目測驗機制，讓國小學童依照自身程度閱讀完書籍並作答，藉此提升學生閱讀力與識字量。

高市圖代理館長林奕成強調，去年7月，高市圖特別開闢「喜閱網@高市圖」電子書平台，在暑假期間於單月就創下借閱破萬冊的表現，整年度更突破5萬冊的借閱量。顯見線上閱讀對於親子而言有極大的需求，為了強化借閱量能，今年暑假期間，高市圖再增添喜閱網電子書庫，受到家長、學生的按讚迴響。