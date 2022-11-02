中共二十大報告提出「建設現代中央銀行制度」，人民銀行行長易綱在《二十大報告輔導讀本》發文解釋，建設現代中央銀行制度，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定和經濟增長。而高槓桿是宏觀金融脆弱性的總根源，中央銀行要管好貨幣總閘門，實施正常的貨幣政策，主要通過利率調整有效調節貨幣政策情況，有利於促進居民儲蓄和收入合理增長，也有利提高人民幣資產全球競爭力。

易綱又指出，要落實金融機構及股東的主體責任，大規模的「他救」是特定歷史時期的特殊安排，「自救」應成為當前和今後應對金融風險的主要方式。他說，當前社會主義市場經濟體制已經全面確立，金融機構及股東應當承擔自主經營、自負盈虧、自救風險的主體責任。金融機構要建立市場化資本補充機制，按照監管規則計提撥備，加大不良資產處置力度，塑造金融機構健康的資產負債表。

易綱說，要健全激勵約束機制，尊重金融機構自主經營權，減少對金融機構經營活動的行政干預。推動資不抵債的機構有序市場化退出，通過股權清零、大額債權打折承擔損失。

他提到，要擴大金融業高水平開放。在安全可控的前提下，進一步完善准入前國民待遇加負面清單的管理模式，提升金融市場的投資便利性，提高全球競爭力。堅持多邊主義原則，積極參與國際金融合作與治理。對於海外債權，按照「誰投資誰承擔風險、誰決策誰負責風險補償」的原則，由金融機構和企業承擔主體責任，相關決策部門充分考慮項目的金融可持續性，負責風險補償。