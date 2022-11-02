55歲主播陳雅琳在電視圈多年，新聞主播和主持人表現出色，去年更是接任華視電視台台長一職，今年升任華視代理總經理，工作業務更重，不料華視接連失誤，誤植「共軍導彈襲台」、「總統蘇貞昌」、「上海新增1181萬例確診」等消息，外界讓陳雅琳請辭職務以示負責，陳雅琳也聲明因生涯考量決定請辭台長轉任主持人，近日傳出她住院的消息，她親自回應了。

前年（2020年）陳雅琳因視網膜脫離，一眼突失明緊急送醫治療，去年因為疫情停了看很久的中醫，結果左半邊身體痠麻感漸增，越來越不適，靠著老中醫用氣功治療才逐漸好轉；據《ETtoday》報導，華視員工透露近日陳雅琳住院中，疑似因為自體免疫出問題住院治療，即使如此她還是堅守崗位，透過視訊開會，最後一天還開了五場會議。求証卸職消息，陳雅琳表示「卸下行政職很好啊，血壓馬上降下來」，同時透露自己5月4日就請辭台長，只是董事會慰留，前前後後提了7次都沒有被受理，直到9月有新任總經理報到她才再度請辭。

陳雅琳向《中時新聞網》透露上周六入院直到今（2日）傍晚才出院，聲音聽起來很有元氣的她表示，「因為一次的療程要5天，目前都很好，療程結束就出院了」；被稱為「阿信主播」的她也說沒有多請假休息，會照常到公司錄影工作。

華視10月31日發公告給全體同仁，核定陳雅琳從新聞台台長卸任，轉當新聞主播、主持人，從即日起生效，未來將專注於主持與播報，重回主持領域。