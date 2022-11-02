受到原物料價格上漲影響，達欣工(2535)董事會2日通過第三季財報，累計前三季稅後淨利7.89億元，年減7.56%，每股稅後淨利(EPS)2.43元。

達欣工累計今年1-9月營收127.16億元，年成長21.62%。

達欣工手中在建工程案量超過500億元，其中，高毛利的科技廠辦建案占約6成；達欣工指出，公司今年以來營收較去年有二位數的成長，主要就是因廠辦及公共工程的投入較去年同期增加。

但因包括鋼筋、水泥、預拌混凝土等營造原物料價格上漲，成本增加，造成獲利有小幅減少。