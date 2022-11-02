中華電信宣布由世界球后戴資穎代言「中華電信5G」品牌並推出全新形象廣告影片，這也是球后戴資穎繼代言中華電信大4G「第一不只是速度，是信念」再次代言中華電信行動品牌。廣告影片除了有小戴熟悉的揮拍、殺球英姿更注入了小戴一路征戰與家人的情感及依賴，並延伸到對中華電信行動品牌的信任與依賴。

影片中一開始可見到小戴91歲的阿嬤細心的在幫小戴準備球拍，小戴：「關鍵時刻，握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球」，阿嬤是小戴到世界各地出賽最思念的家人，傳遞著家人的支持是小戴征戰世界賽事的定心丸。中華電信多年來持續建設，以全台超順、超穩、超快的行動網路好口碑獲千萬客戶的信賴，力挺球后征戰世界、成為聯繫親朋好友的堅強後盾，長期使用中華電信的小戴，以「家人的愛是多年的依賴，就像我多年以來依賴中華電信」、「最疼我的家人，最挺我的中華電信」深刻詮釋千萬客戶對中華電信的期許及長久的信任及依賴。

中華電信將於11月7日起至11月27日，於北捷板南線數位列車，打造「順、穩、快」三大戰隊專屬沉浸式車廂體驗活動，除可看到小戴5G全新形象廣告，乘車民眾只要搭上任一活動專屬車廂後加入CHT LINE官方帳號並完成小戴專屬問答即能獲得積分，就有機會從分數最高的「順、穩、快」戰隊車廂抽中iPhone14，趕快號召親朋好友一起加入！另，拍車廂炫照上傳至中華電信行動學園粉絲團或IG官方帳號(@cht_Official)，亦有機會獲小戴限量簽名照、限量簽名球衣。

中華電信榮獲Speedtest®最新公布台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯Speedtest® 2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」共3項大獎，行動網路品質備受肯定！中華電信將持續以「永遠走在最前面」的企業核心價值，以多元超值的資費方案與精采5G應用娛樂服務，搭配NO.1的行動網路品質，成為消費者最安心、最信賴的領導品牌。