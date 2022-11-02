今年是台灣咖啡節20周年，在天氣涼爽幸福的11月，劍湖山（5701）世界也推出「啡嚐幸福」專案，11月4日至11月30日，在劍湖山世界購票除了享66折，門票只要599元，再送最潮NFT無聊猿限定款濾掛咖啡乙盒，加碼推出雲林縣民第二人只要20元；在指定賣店喝咖啡第二杯也只要20元！

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界從2003年開啟對咖啡的執著，2019年以劍湖山的自有品牌「Ku Coffee」掛耳式古坑濾泡咖啡榮獲雲林良品伴手禮首獎，今年也配合台灣咖啡節20周年的活動主軸「咖啡元宇宙」，將自有品牌Ku Coffee掛耳式精選濾泡咖啡與最潮NFT無聊猿聯名，推出限量版無聊猿濾泡咖啡，也在劍湖山博物館以時尚野營風格搭上劍湖山的咖啡文化與NFT「無聊猿」與「GaBidot」來推出「元宇宙潮咖啡」，成為今年度古坑20個咖啡野營風策展打卡亮點之一。

張華紋說，11月到劍湖山世界除享門票幸福價599元，再送無聊猿限定款濾掛咖啡乙盒外，只要是身分證住址或戶口名簿戶籍地址在雲林縣的鄉親，就可以搭配購買599元門票，享門票第二人20元優惠。

此外，而詢問度很高的壽星優惠也同步啟動，11月壽星憑證購票門票299元；全民一起到劍湖山世界的「酷咖啡」、「珈琲之森」、「明星咖啡館」、「咕咕餐廳」等喝咖啡，第二杯幸福價20元！