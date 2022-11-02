2022卡達世界盃足賽將於11月開打，台灣運彩開盤繼上周提供「冠軍賽投注」玩法之後，再開出第二種投注「晉級冠軍賽」，台灣運彩在5日也將公布其他新的投注項目。

四年一度的世界足球賽已倒數中，2022年將在卡達開打！台灣運彩上周已率先開盤，讓足球迷壓寶今年冠軍隊，從台灣運彩提供的冠軍賠率來看，本屆最被看好的奪冠隊伍前六隊分別是巴西隊、法國隊、阿根廷隊、英格蘭隊、西班牙隊以及德國隊賠率都在9.25倍以下。

除了上述6隊外，其他列強也都是人人有希望、各個沒把握，由於冠軍隊只有一隊，台灣運彩再推出第二種玩法「晉級冠軍隊」，台灣運彩開出的賠率雖比「冠軍賽投注」低，但是讓猜中「亞軍隊」的球迷也可以贏得彩金。依台灣運彩目前開出的賠率，巴西隊2.75倍最低，其次是法國隊的3.00倍、阿根廷的3.25倍、英格蘭隊4.00倍、西班牙隊4.00倍以及德國隊4.25倍。

台灣運彩將在11月5日將公布「買運彩 瘋足球 抽 Porsche」抽獎活動內容以及運彩足球的各種投注玩法。