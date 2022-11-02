不忍了開吉！針對綠媒及側翼名嘴做出的種種男女關係指控，民眾黨新竹市長候選人高虹安今(2日)發聲明駁斥為不實誣陷，已對她構成加重誹謗罪，並對當事人名譽造成嚴重傷害，在這選舉最後倒數期間，更有意圖使人不當選的惡意，高虹安表明將委任律師對造謠者正式提出告訴。

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前指控高虹安聘男友擔任立院公費助理，據媒體報導，此案被人向調查局舉發後，已由北部地區機動工作站釐清中，昨(1日)並約詢檢舉人前去說明；北機站獲報，檢舉人口中的李姓男助理，昔日任職鴻海集團期間曾有過一段婚姻，那時疑與他的上司高虹安產生情愫，但在擔任高的公費助理時則已恢復單身。

高虹安今(2日)在臉書發表提告聲明表示：針對自由時報、民視新聞網、放言、周玉蔻等誣指本人男女關係種種之不實誣陷，已對本人構成加重誹謗罪，對當事人名譽造成嚴重傷害，在這選舉最後倒數期間，更有意圖使人不當選的「惡意」。

「新竹市長選舉不應該成為政治打手抹黑的舞台！」高虹安強調，本人不再縱容，言論自由不等於沒有下限的造謠，本人將委任律師，對上述對象造謠不實言論，正式提出告訴，遏止惡質選風。並釐清真相，俾免社會大眾受誤導。

針對立委助理兼職一事，高虹安表示，法規上本來立委助理就是可以兼職的，可看到有些立委助理其實也有兼職的狀況，所以在法條上絕對站得住腳、沒有問題。至於兼職情況，高虹安說自己身為雇主，這位前助理在任職期間，都有完成交辦任務、非常認真。

高虹安也說，這幾天也搜集許多任職期間完整紀錄，接下來將交由律師處理，這位前助理本人也委任律師，在檢調偵辦過程當中，都會配合提交相關資料，證明任職期間有完成立委助理身分的工作。

話鋒一轉，高虹安也嚴正譴責，為何北機組相關檢舉人的內容，竟然會流到媒體，令人匪夷所思，一般而言調查不是應該偵查不公開嗎？她認為，這才是北機組應該回答的問題。

高也質疑，到底是誰流出這些內容，又是誰嘗試想帶風向，在未審先判的情況下，把不實內容流出，這些都是很大的疑點，也不排除會有意圖使人不當選，或是惡意操作選舉風向的可能性。

高虹安表示，針對不實的媒體報導，對於她男女關係的不實指控非常的惡意，且也造成當事人名譽受損，所以也已委任律師對於這些內容提告，這部分也希望大家不要再轉傳不實消息，否則在蒐集證據的過程當中，都會一併來提告。

高虹安也強調，今天所有講的這些，什麼跟前助理在已婚的關係中的交往，這完全都是子虛烏有的事情，請大家一定要注意，不要再轉傳。