由沈文程、曾心梅、孔鏘聯手主持信吉衛視節目《台灣大歌廳》，將邁入播出第100集。為了歡慶100集特別計畫，孔鏘首度挑戰開金口唱歌，沈文程笑虧：「孔鏘是國寶，聽1次少1次，大家要珍惜。」3人合唱〈惱人的秋風〉秀出絕佳默契。

67歲沈文程熱愛大自然，多年來維持運動習慣，先前已打4劑疫苗，日前透露確診隔離，幸好身體恢復迅速，已順利開工，他坦言目前講話感覺肺部仍有點小吃力，唱歌也必須降1個Key，日常趁空檔多休息來保養身體。

曾心梅當天還特別遠從基隆訂製百集慶賀蛋糕，親自帶到嘉義的攝影棚，開心表示：「跟2位皆年過60歲的沈文程、孔鏘合作，是我一生的榮耀。」孔鏘大讚說，「這種誠意太令人感動了」。3人在現場看到許多天王天后獻上祝賀短片，包括黃子佼、陶晶瑩、陳美鳳、白冰冰、洪榮宏、蔡小虎、翁立友等人，他們感謝演藝圈的好友們、粉絲一路以來支持相挺。