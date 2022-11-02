全球半導體龍頭大廠台積電承諾將持續投資台灣，繼竹科2奈米廠之後，預計最新2奈米以下（1奈米）製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區。行政院長蘇貞昌預計將在3日行政院會後，率國科會主委吳政忠、經濟部長王美花等中央部會官員前往龍潭園區視察，在龍潭現有土地已經滿租的情況下，為滿足廠商需求，預料將會有一波新的政策宣示。

去年竹科寶山二期擴建案通過環評之後，台積電2奈米廠今年第三季已展開整地工作，下一世代設廠位址成為矚目焦點。考量到台灣半導體人才主要在竹科落地生根，大部分都無意願到離家太遠的地方工作，鄰近竹科新竹園區的龍潭園區就成為首選。

竹科龍潭科學園區目前開發總面積107公頃，可出租土地面積43公頃，一、二期出租率已達99％。竹科日前表示，龍潭園區已無可供出租土地，若廠商仍有產業發展需求，管理局也將依規定辦理，積極協助產業發展，若廠商仍有產業發展需求，且政策支持，竹科管理局會排除困難，並與地方政府合作，積極協助產業用地的佈局，以維持我國半導體領先地位。