中鼎(9933)董事會2日通過第三季財報，累計今年前三季稅後淨利19.28億元，年增85%，EPS 2.49元。
中鼎累計今年1-9月合併營收692.05億元，年成長45.91%。
中鼎表示，集團去年簽約金額較2,020年成長，在建工程增加，所以今年以來每月營收都有年成長。
在建工程案量維持在高檔，中鼎指出，統計下來，未來一年集團可參與的投標工程，包括台灣、大陸、美國、中東、東南亞及印度等地，可投標的潛在商機超過5千億元，這對未來幾年的營運成長有動能。
中鼎(9933)董事會2日通過第三季財報，累計今年前三季稅後淨利19.28億元，年增85%，EPS 2.49元。
中鼎累計今年1-9月合併營收692.05億元，年成長45.91%。
中鼎表示，集團去年簽約金額較2,020年成長，在建工程增加，所以今年以來每月營收都有年成長。
在建工程案量維持在高檔，中鼎指出，統計下來，未來一年集團可參與的投標工程，包括台灣、大陸、美國、中東、東南亞及印度等地，可投標的潛在商機超過5千億元，這對未來幾年的營運成長有動能。
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