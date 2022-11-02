中鼎(9933)董事會2日通過第三季財報，累計今年前三季稅後淨利19.28億元，年增85%，EPS 2.49元。

中鼎累計今年1-9月合併營收692.05億元，年成長45.91%。

中鼎表示，集團去年簽約金額較2,020年成長，在建工程增加，所以今年以來每月營收都有年成長。

在建工程案量維持在高檔，中鼎指出，統計下來，未來一年集團可參與的投標工程，包括台灣、大陸、美國、中東、東南亞及印度等地，可投標的潛在商機超過5千億元，這對未來幾年的營運成長有動能。