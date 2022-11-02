工業電腦龍頭研華（2395）2日召開法說，受中國大陸需求放緩、經銷商調整庫存影響，預估第四季營收將呈現小幅季減，終結連五季創高紀錄，毛利率則維持37.5％～39.5％，營益率估值則可望略有回升。

研華第三季營收186.4億元、稅後純益31.84億元，EPS 4.1元，同步改寫歷史新高，累計前三季營收515.58億元，EPS 10.59元，已逼近去年全年10.67元紀錄，全年獲利篤定改寫新高。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，公司第三季營收續創新高，主要受惠於歐美智慧醫療、網通設備、博弈需求強勁，加上新興市場在智慧醫療、智慧城市等大型合作專案貢獻之下，推升營運規模顯著放大。

展望第四季，研華預估，以匯率32元計算，單季營收將落在176億元至182.4億元區間，換算較第三季營收將呈現季減2%～5.4％之間，出現近5季以來的個位數衰退，毛利率估37.5％～39.5％、營益率估18％～19.5％。公司對明年上半年營運也抱持較為保守看法。

研華表示，中國大陸市場需求不振，主要受到疫情封控，以及經銷商客戶存貨調整，尤其在工業物聯網訂單相對疲弱。不過，從目前接單狀況來看，預計約1、2個月後有機會見到逐步回溫跡象。

另在庫存部分，研華第三季存貨金額天數已由125天下降至117天，公司表示，將持續進行庫存去化與控管，預料年底前存貨天數能夠回歸到100天目標；9月B/B值預料將是谷底，10月已見回升跡象。

此外，研華表示，美國營收規模持續擴大，公司規劃將在加州自建生產、研發基地，歐洲部分則將持續關注因能源價格高漲，是否造成工廠生產及晶片製造進一步影響，使得相關零組件出現斷料情況；東南亞等新興市場因中國大陸製造業外移效應，帶動新應用持續成長。