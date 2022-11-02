大溪埔頂營區區段徵收計畫2日經內政部土地徵收審議小組審議通過，桃園市政府將於11月中旬公告區段徵收，進入實質開發階段。桃園市長鄭文燦表示，市府積極規劃軍方釋出的埔頂營區土地轉型利用，並配合桃園捷運綠線延伸至大溪，規劃交通用地設置轉運站，提升大眾運輸服務水準，紓緩大溪區域交通瓶頸。

鄭文燦表示，本案劃設2公頃交通用地作埔頂轉運站之用，主要功能定位為公車路網的轉運樞紐，亦為捷運綠線G01站延伸此處後形成共構系統，未來興建交通轉運站及捷運車站後，勢必帶動地區發展及吸引人口進駐，因此因應交通發展劃設7.25公頃的住宅區，並可留設社會住宅儲備用地，以符合都市發展住宅需求及保障人民居住權益。

另為保留原埔頂營區既有園道風貌，規劃2.75公頃園道用地及公園用地，保留營區原有樹木維持綠覆率，營造生活綠意都市自然景觀。

桃園市政府地政局長蔡金鐘表示，本計畫開發面積約13.64公頃，開發總費用約59.83億元，除營區範圍外，亦將周邊零星及基地東側的公共設施保留地一併納入開發，解決公保地土地取得問題。後續將於11月中旬公告區段徵收 (公告開始土地即禁止移轉)，全區預計於2025年底完工及點交。