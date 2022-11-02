游安順憑藉《一家子兒咕咕叫》首度入圍金馬影帝。（陳俊吉攝）

楊麗音直呼跟老搭檔游安順拍床戲很安心。（陳俊吉攝）

2022金馬影展今（2日）展開，開幕片《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖率演員群游安順、楊麗音、胡智強、李夢苡樺等人出席，4位主演皆入圍本屆金馬，游安順首度入圍金馬影帝，笑說再17天後就解脫了，並坦言剛好都沒有機會競爭者張孝全見到面，還不忘笑喊：「我如果跟張孝全一樣帥的話，不入圍也沒關係。」

楊麗音跟李夢苡樺將一起角逐女配角，直呼「小意外，沒想到導演那麼厲害，讓每個演員都入圍了，絕對是導演指導有方」，李夢苡樺也表示，很開心首度闖金馬就和片中媽媽一起，剛好有人陪很安心；胡智強同時入圍最佳新演員與男配角，直呼比較想拿新演員獎，「因為人生只有一次」，該片獲13項提名，導演詹京霖則說自己平常心，比較希望老少演員都能上台領獎。

游安順與楊麗音在片中飾演夫妻，有場他為宣示主權強暴對方的粗暴「床戲」，楊麗音說拍該場戲時精神壓力超大，因為有很多肢體碰撞，幸好是跟老友游安順對戲，讓她覺得很有安全感，直說「所以我下戲之後第一件事就是說很舒服。」游安順接著自爆，拍到一半發現重要部位上的保護套掉落，只好趕快到隔壁房間去黏緊一點，自嘲：「拔了好多髮菜！」楊麗音則爆料：「他保護措施解除時『吱吱叫』，黏起來很多髮菜。」

飾演游安順女兒的李夢苡樺與胡智強在片中也有段激烈的「聲音床戲」，游安順被問到現實生活中是否有遇過這樣的經驗，他說女兒都會帶男朋友跟他認識，某次吃完飯，女兒被男友騎摩托車載走，讓他至今仍歷歷在目：「可能當時喝了一點酒，我真的有點甘苦。」另外，李夣苡樺在片中有段在夜店跳艷舞的橋段，她坦言，自己原本是個完全不會跳舞的人，也從來沒有去過夜店，「我拍攝那天，上戲前就在飯店房間一直跳，最後從晚上7點拍到快12點，到最後我就是丟掉一切，展現最辣的一面。」

金馬影展將於11月2日至20日展開；第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館登場。