愛吃甜品的食客又能嘗鮮了。全球產量僅佔4%的稀有品種「粉紅檸檬」在4年的努力後，台灣小農生產的粉紅檸檬終於在今年上市，台南遠東香格里拉特別以這款無添加色素、香料，擁有獨特葡萄柚酸甜滋味及柑橘清香的檸檬，打造出一系列精緻的粉紅檸檬甜點及下午茶套組，即日起至11月30日分別在飯店品香坊外賣部及大廳茶軒開賣。

原產自美國加州的「粉紅檸檬」於1931年被發掘，由優利卡檸檬Eureka lemon （俗稱四季檸檬）品種自然變異而成；目前在台灣，僅有一家嘉義小農種植成功。外型相當特別，仿如西瓜皮的紋路帶有鵝黃、粉紅與翠綠等三色交織。相較於其他品種的檸檬，其外皮厚實且酸度高，果肉含有豐富的花青素，而呈現獨特的淡粉紅色；因其獨特的風味、尾韻散發著葡萄柚及柑橘清香，國內外均推出眾多創意飲品。

國內外西點賽事屢獲佳績、創意十足的台南遠東香格里拉冠軍西點主廚許煜新，以行動支持台灣優質農產，大量採購嘉義小農栽種的粉紅檸檬，保留食材最佳風味、以完美比例、融入於費工細膩的法式甜點，推出一系列粉紅檸檬限定甜點。

這系列的甜點有以蓬鬆戚風蛋糕體為基底的「粉紅檸檬雲朵」，香草蛋糕內以鮮榨粉紅檸檬汁、大溪地香草莢與法國發酵奶油，慢火熬煮而成自製香草粉紅檸檬為內餡、搭配濃郁北海道奶霜，外層淋上粉紅檸檬醬，酸甜滋味十分迷人；另一款典雅的外觀內藏有多層次口感的「妮薇雪」則是清爽檸檬蛋糕，內層為新鮮粉紅檸檬汁與法國發酵奶油結合製作成酸甜內餡，最後淋上滑順粉紅檸檬慕斯，香甜不膩口。

台南遠東香格里拉品香坊開賣限量稀有的「粉紅檸檬」系列甜點單品。（台南遠東香格里拉提供）

其他還有適合喜愛挑戰味蕾的「生薑檸檬」、擁濃郁奶香的「粉紅檸檬乳酪」、華麗感十足的「檸檬島嶼」等，而「粉紅檸檬乳酪」還提供6吋的單品供賓客預訂。大廳茶軒「粉紅檸檬下午茶組」則是讓食客可一次品嘗多款粉紅檸檬系列甜點，包含有迷你版「粉紅檸檬乳酪」、「檸檬島嶼」、「妮薇雪」，更有限定款「粉紅檸檬司康」，以及4款輕食鹹點及特調雞尾酒。

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