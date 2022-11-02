26歲阿根廷超模瑪莉安娜（MARIANA VARELA）在2020年曾代表阿根廷參加「國際選美比賽」，雖然她沒有拿到好成績，但卻遇到她的「真命天女」，代表波多黎各出賽的費碧歐拉（Fabiola Valentín）；瑪莉安娜與費碧歐拉最近驚喜宣布她們已完成私人婚禮，決定大方公開戀人關係，更曬出擁吻畫面讓網友們都很意外，但也讚她們是「最美新人」。

瑪莉安娜和費碧歐拉在2020年分別代表阿根廷及波多黎各參加「國際選美大賽」（Miss Grand Internacional 2020），兩人在比賽中雖然沒拿到后冠和名次，卻因此結緣成為好朋友；賽後從她們彼此IG都經常見到一起出遊，或是發文提及對方。

兩人已秘密完婚，在辦完私人婚禮才公開關係。（圖／摘自MARIANA VARELA IG）

沒想到瑪莉安娜10月30日在IG上傳一段影片，驚喜宣布她和費碧歐拉10月28日已在波多黎各辦完私人婚禮，也決定公開兩人關係。綜合外媒報導指出，她們很保護這段關係，交往過程僅有少數親朋好友知道，大多數人都以為她們只是感情深厚的閨密。

喜訊曝光後，來自世界各地的粉絲見到兩人擁吻畫面都很震撼，紛紛留言祝賀，「恭喜，一定很幸福美好」、「哇顏值滿分的一對」、「最美新人」、「連親親的樣子都美得不像話」、「要幸福喔」。