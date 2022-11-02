飲料包材大廠宏全國際（9939）2日榮獲台中市政府頒發「幸福職場五星獎」及「幸福標竿獎」兩項殊榮。這是宏全連續二年勇奪「幸福職場五星獎」；同時也拿下首屆「幸福標竿獎」的最高榮耀。

該項頒獎典禮，2日由台中市副市長令狐榮達及台中市勞工局長張大春頒獎，宏全由執行董事劉允彰，代表受獎。宏全表示，公司自2015年、2016年、2018年及2021年陸續榮獲台中市政府幸福職場獎項，去年及今年連續二年囊括「幸福職場五星獎」，並拿下首屆「幸福標竿獎」。

宏全強調，公司重視員工，讓每一位同仁能身心安頓，以廠為家，無論食、衣、住、行、育、樂方面的照顧，公司都面面俱到。

宏全期許以員工需求為主的各項措施，如員工餐廳、員工生活大樓、宏全學院，及職委會活動等，貼心照顧員工，並提供更多元、雙向的溝通管道，了解員工的想法，形成向心力，產生共識，進而成為公司的企業文化。

宏全重視人權，細心維護每位同仁的工作權，舉例來說，外籍移工毋須支付任何國外招聘費用，以減輕其經濟壓力，建立無差別的工作環境。

為留住優秀人才，宏全則提供各項獎金制度及穩定留才激勵措施，來激勵員工，總裁曹世忠及董事長戴宏全，則以個人名義，再出資設立急難救助金專戶，做為同仁急難救助使用。

宏全在「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」等指標，近年來持續建立安全衛生的職場環境、培育優秀人才、多項健康促進與管理措施，持續榮獲外界肯定。

至於近日由勞動部勞動力發展署，頒發2022勞動提案「金讚獎」，及佳作獎的雙重獎項，宏全是眾多參賽企業中唯一奪得2個獎項的廠商，凸顯宏全對員工的承諾及保障，相當積極。

宏全為落實ESG企業永續發展，持續參與社會公益活動及響應政府政策，以「幸福職場標竿獎」為榮，並力求持續做到更好。