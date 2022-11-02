綠營漁翁得利？國民黨新竹市長候選人林耕仁近日砲轟白營，指民眾黨候選人高虹安男友寄生國會等情事，再度攪亂選情一池春水。國民黨台北市議員徐巧芯今(2日)在《新聞大白話》節目指出，民調第一名和第三名的高虹安跟林耕仁打在一起，最後漁翁得利的是民進黨候選人沈慧虹，民進黨幫國民黨打這個議題，形成很弔詭的局面。她認為應從政策面讓新竹市民看到願景，讓藍營支持者回頭支持林耕仁，不要中了綠營操盤手柯建銘的計。

徐巧芯表示，這是很弔詭的事情，如果是三腳督的話，通常來講應該是第一名去打第二名，第三名也去打第二名，看看有沒有機會二、三名對調之後，再看看二、一名有沒有機會對調，可是今年的選舉變成說高虹安跟林耕仁好像有點打在一起。林耕仁這邊可能會得到蠻多國民黨(支持者)覺得說高虹安畢竟還不是自己人嘛，然後高的說法可能比較尖酸刻薄，就回到林耕仁這邊，林耕仁的民調或許會比較拉起來一點點。

「但還不足以到當選的程度，高虹安的選票又往下跌，最後漁翁得利的人就是沈慧虹。」徐巧芯說，民進黨整體來說要打的就是這個算盤，他們其實一開始在台北市也想要打這個算盤，就是想要做成說藍白互打，可是在台北市藍營的操盤是比較謹慎的，然後方向是一直都非常地堅定，沒有讓綠營有這樣的機會，所以國民黨台北市長候選人蔣萬安一直都保持在領先，沒有讓他們的計謀得逞。

徐巧芯強調，如果是高虹安男友在她的辦公室上班，這個是沒有問題的，沒有違法的。即便他在外面有兼職，因為助理不屬於公務人員，也是沒有問題的。但是這個事情被拿出來討論之後，幾乎是民進黨全面在幫忙國民黨打這個議題，這就形成一個很弔詭的局面。

「我當然很希望國民黨能夠勝選，但是我也希望一、二、三名的這個爭執，不要去中了民進黨的計！」徐巧芯指出，看能不能回到正軌，從政策來講，讓新竹市民看到願景，讓國民黨的支持者可以回頭支持林耕仁，到可以勝選的程度，不要中了民進黨立法院黨團總召柯建銘的計！