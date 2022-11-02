中市鄭姓女學員在防身術老師聊天室留言：「第二堂課就壓在地上『揉奶』，超可怕的」，師控告鄭以不實文字貶損他人格及社會評價，提告求償；鄭抗辯，師以雙臂、手肘觸壓她胸部，她只是受驚嚇提醒注意，無意誹謗。地院簡易庭認定，依社會通念「揉奶」是反覆摩擦、搓動，與「觸壓」不同，判賠1萬元。雙方上訴，地院法官均駁回，不得上訴。

在多校任教、知名防身術老師指控，鄭女在他開設的公開聊天室內留言：「第二堂課就壓在地上『揉奶』，超可怕的，如果我說的有不實，歡迎來告！」，以不實文字貶損他的人格及社會評價，侵害他的名譽權。

該案刑事部分，一審依散布文字誹謗罪判鄭女拘役30日，得易科罰金。老師另提民事求償指控，他在教育、防身術界具知名度，因此承受恐失業、異樣眼光而身心俱疲，罹患焦慮症，身心受莫大痛苦，求償精神撫慰金，並公開道歉。

鄭女抗辯，該聊天室須APP會員才知道，並非所有人可共見。師對她施展「四方固」，雙手臂、手肘碰觸壓制她的胸部，她受驚嚇留言，是出於自身經驗，並非憑空謾罵，想提醒女性練防身術須注意性騷擾，並無誹謗故意，也無不法侵害老師權利。她並強調，在按摩技法中，手臂、手肘碰觸壓制也是「揉捏」的一種。

台中地院簡易法庭法官以一般社會通念，「揉奶」是以手反覆摩擦、搓動及揉抓，鄭所陳述老師的動作，與「揉奶」明顯有別，判賠1萬元。

雙方都不服上訴，鄭女堅持，她上防身術課時遭碰觸胸部，主觀認為是「揉奶」；而老師則請求賠償撫慰金30萬元。

二審台中法院法官認為，鄭女辱罵行為已貶損對方人格尊嚴及社會地位，造成名譽受損，求償有所依據，考量雙方經濟能力、加害情形等，精神撫慰金以1萬元適當，兩造上訴均駁回，維持原判，不得上訴。