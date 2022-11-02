創意台中及鐵道217活動，主題展間《火煉創生》展示五金藝術品，吸引民眾拍照。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

創意台中及鐵道217活動市集吸引滿滿人潮。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「創意台中及鐵道217」活動在綠空鐵道南段舉辦至11月6日，成為拍照打卡好去處。台中市文化局2日表示，會場的裝置藝術、展間、戶外裝置及插畫家作品等景點都成為熱門打卡熱點。此外，5日及6日將推出近百攤市集；5日「復古派對」主題日，由社交舞團教導復古舞蹈，還設復古黑膠舞台，歡迎民眾來拍照留念。

台中市文化局表示，會場從學府路延伸至台中驛鐵道文化園區第一月台串連「台中文創設計聯合展」，民眾從火車站下車，沿著月台可一路散步觀展，11月5日、6日周末假日將再推出「舊物盛典」及「原創盛典」兩大市集共集結近百攤位，民眾可逛市集、挖寶及拍照。

會場哪裡可拍照打卡？文化局表示，從民權路、建國路口捧著鈴蘭花葉的大白兔「驚奇台中」裝置藝術開始，有「城市聲景」、「奇幻森林」、「工藝生活」、「火煉創生」及「混搭台中」的5大展間， 5大戶外裝置、5位插畫家作品，展現台中多元特色及混搭風貌，都是打卡熱點。

文化局指出，5日的「復古派對」主題日，安排台中在地交際舞推廣團體教導簡易的復古交際舞步，並設置兩座復古黑膠舞台，歡迎民眾穿著復古的服裝前往拍照打卡。

活動策展人林宜蓁說，台中舊城區繁榮時期傳統代表產業，與新創品牌合作，翻轉成嶄新的混搭樣貌。例如，以福器飾物代表早期銀樓產業，「茚臺灣」與西裝品牌「Guate」分別代表布莊及西裝訂製產業，「蕭百草涼心店」代表青草街，都是展現台中新舊融合及多元跨界的魅力。