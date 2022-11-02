桃園市大園區懷德風箏緣地育幼院創建13年，近日有離職員工爆料院方不當管教，強迫院生跑操場、吃肥肉、學木箱鼓等，剝奪院生與社工表意權，職場也有年齡歧視。對此，院長陳玉秀表示，針對惡意指控已委託律師提告，每人管教孩童方式不同，院方用心照顧院生，歡迎大眾檢視。桃市府社會局已展開調查，將盡快釐清情況。

懷德風箏緣地育幼院一名曾姓離職員工近日在網路上爆料，院方強迫所有院生每天跑操場20圈，大雨還要求穿雨衣照跑，有客人來才會叫院生躲雨，甚至有孩童因病或不願測試，還會被質疑施壓，導致院生間形成霸凌；其餘還有集體極端連坐罰、剝奪3C設備使用時間、羞辱教育、逼吃肥肉、強迫學木箱鼓等情事。

曾姓離職員工提到，他在院內柔性勸說前輩提出照顧相關建議，卻受到否定甚至藐視，且因他任職時僅22歲，就因年齡受到諸多歧視，包括認為他經驗不足、年輕人無法有周全考量等，院內社工壓力也常超時加班，壓力相當大。

對此，陳玉秀說明，院方付出真心盡力照顧孩子，沒想到會受到如此批評，每人因成長背景不同，有不一樣的自我價值認知，管教孩童方式也因此有所不同，一定要有所要求，孩童才會成長，至於其中標準則見仁見智。

陳玉秀強調，院方經常帶孩子出外運動、參加各式活動，針對造成育幼院名譽受損的指控，歡迎大眾檢視。她感嘆，在網路上惡意批評他人要付出代價，院方也藉此作機會教育，教導孩童網路不是無法地帶，此為錯誤示範，院方已赴警局委託律師提告，也呼籲網友勿任意轉載分享。

陳玉秀也說，育幼院地點位於桃園航空城計畫徵收範圍內，明年1月將配合政策遷院，12月11日院方將舉辦感恩音樂會，歡迎大眾檢驗。

社會局則表示，前天接獲通報後立即到育幼院展開調查，不過當天部分院生與工作人員不在場，為求調查周延，將盡快訪談全數人員，才能有初步判定結果。