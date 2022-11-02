澎湃新聞2日報導，大陸近來有關「供銷社重出江湖」「重啟供銷社」話題登上熱搜榜。事實上，供銷社從未離開過中國的經濟體系。雖然在不少人印象中，供銷社的形象僅僅是一家「小賣部」，然而在現實當中，供銷社早已經不是過去的概念。

報導分析，一方面，是在不少自媒體炒作，「統購統銷」等一些有著時代烙印的話題、詞語再度被提起。另一方面，二級市場上供銷社概念股持續走高，A股Wind供銷社指數近五日漲超10％。2日部分供銷社概念股漲停，還有部分漲幅超過5％。

今年1月21日召開的中華全國供銷合作總社第七屆理事會第四次全體會議提到，供銷合作社全系統2021年銷售總額創歷史新高，達6.26兆元（人民幣，下同），同比增長18.9％。

中華全國供銷合作總社官網「中國供銷合作網」在「歷史沿革」一欄介紹，合作社在中國已有近百年歷史。早在革命時期，毛澤東、劉少奇等領導人就多次論述過合作社問題。中共建政後，一直把發展合作社作為促進農村經濟發展、解決農民問題的重要部分，加以引導、支持和推動。

1998年，全國供銷合作總社組織大規模調研，1999年大陸推出《國務院關於解決供銷合作社當前幾個突出問題的通知》，工作重點轉向扭虧增盈。2000年全系統彙總實現利潤13.77億元。2001年更進一步彙總實現利潤16.39億元，2002年達到28.6億元。

「2011中國企業500強、中國製造業企業500強及中國服務業企業500強」名單發布。中國供銷集團以960多億元營業收入名列中國企業500強第83位，在中國服務業500強企業排名名列第31位，首次入選中國百強企業。

澎湃新聞報導，根據中華全國供銷合作總社官網介紹，從2013年開始，歷年來「中央一號檔」多次關注了供銷合作社的發展和改革工作。已圍繞全面推進鄉村振興這一主題展開。「深化供銷改革，助力鄉村振興」已經成為近年來地方各級供銷社在年度工作總結中最常用的標題之一。

對於網上流傳「 供銷社重出江湖」觀點，不少專家學者近期也予以糾正。

中新經緯報導，中國政法大學資本金融研究院副院長武長海表示，供銷社是計畫經濟的產物，作為國有機構的一種保留至今，但經過這麼多年，「 雖然從名稱上還是供銷社，但已經完全不是過去的概念了」。

《北京商報》報導，北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤指出，全國供銷社系統現有3.1萬家，擁有網點近40萬個，與中國郵政、中國電信以及不同經濟成分的網點，形成縱向的產業鏈、供應鏈、價值鏈等鏈式關係；同時也形成橫向的多種類型的生態鏈關係。

中國人民大學教授、廣東財經大學大灣區雙循環發展研究院院長陳甬軍表示，現在講的重建供銷社，主要是指縣以下的基層供銷社。這並非為了恢復計畫經濟，而是為了在市場經濟中更好發揮合作經濟的功能，助推鄉村振興和國內國際雙循環。

中國貿促會研究院市場研究部副主任張繼行說，供銷社並不像傳統印象只在農村設有經營網點。現階段，中華全國供銷合作總社出資企業經營範圍涵蓋農業生產資料、日用品流通、農產品批發、電子商務、冷鏈物流等，主要經營地點是在縣域以下地區。在城市，供銷社主要經營業務為「鄰里中心」和「中央廚房」。