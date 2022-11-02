由《爸媽不在家》、《熱帶雨》導演陳哲藝監製，新加坡資深女星洪慧芳領銜主演的《花路阿朱媽》，故事描述一位平凡且愛看韓劇的中年大媽，她將一生中最美好的歲月都奉獻給了家人。不過面對母親與丈夫的相繼離世、兒子的離家，讓她決定拋開身為女兒、妻子與母親的身份，隻身勇闖南韓，在當地展開一連串出乎意料的冒險。溫馨感人的情節，觀眾不僅得以見證這位大媽的瀟灑，更將一窺她如何在過程中學習擁抱獨自一人的生活。

該片在上週四於新加坡上映後，票房不僅擊敗甄子丹主演新片《搜救》，以及「張藝謀愛將」張譯主演的新片《萬里歸途》，更擊敗新加坡驚悚片《鬼地方》，以23萬新加坡元（約新台幣525萬元）的票房佳績，榮登「新片票房冠軍」寶座，還締造更多NO.1紀錄，不僅是第一部新加坡與南韓聯合製作的劇情長片、第一部榮獲金馬獎提名的新加坡合拍片、第一部榮獲韓國電影委員會資助的東南亞電影、第一位新加坡女演員獲得金馬獎影后提名，同時更是今年唯一一部在台上映的新加坡電影。

除了新加坡之外，《花路阿朱媽》也同時邁向國際展開大長征，不僅確定將代表新加坡競逐奧斯卡最佳國際影片，更榮獲印尼BaliMakarya影展東南亞長片競賽最佳影片，甚至真的如劇情一般飛去南韓，入選釜山影展「新潮流」競賽單元，成為繼1996年邱金海執導《面薄佬》、2003年陳子謙執導《15》之後，第三部入選釜山影展競賽的新加坡電影；在釜山的三場放映票券，更在15分鐘內銷售一空，也同時入選金馬影展。

值得一提的是，劇組成員也確定將在金馬期間訪台宣傳，導演何書銘除了將與《白日青春》等其他4部電影的新導演們，共同參加金馬主辦的「新導演論壇」，分享創作過程之外，更將率領女主角洪慧芳參與該片在15日的映後見面會。據悉，同樣以本片入圍最佳男配角的「韓劇國民老爹」鄭東煥，以及入圍最佳原著劇本的編劇王欣茹，也計畫將在金馬獎前夕訪台，共同參與金馬頒獎盛會，《花路阿朱媽》將在12月23日在台上映。