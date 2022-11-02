南投縣簡姓民眾於2020年間某日，見住處大廈1樓前有蓋車罩的普通重型機車，因心生不滿，將該機車移動至盆栽旁以空出走道，結果因不當拖移方式而損壞，遭該車主發現後報警處理，一狀告到法院，經一審判簡姓民眾毀損他人物品罪，處拘役20日，可易科罰金，簡姓民眾不服上訴，二審認為毀損屬實駁回上訴。

判決書指出，簡姓民眾當時牽動機車接續以拉扯、扳動機車左、右後照鏡及左後扶手方式移動機車，導致機車之車罩遭刺穿、雙邊後照鏡折損，車殼部分因移動時摩擦到機車旁之盆栽而刮傷，高姓車主發現其機車嚴重受損，停放位置也變了於是報警，經檢察官偵查起訴。

簡男矢口否認有何毀損犯行辯稱，他是大樓的住戶，騎樓是他向建商所購得的，也已經放置盆栽、石頭，高姓車主沒有騎樓的使用權，不應該將機車停放在大樓騎樓，他確實有去移動高的機車，但是機車損壞是有一個外送員失控撞擊所造成的，並非他造成的等語。

簡辯稱，他依手機放大檢測機車鏡子是好的，認為車主拿出當時照片不符合，錄影畫面也是偽造。經查車主並未指訴其機車之鏡面有毀損之情形，且呈上照片都是承辦員警所拍攝，當時錄影畫面也證實無誤，應非偽造。

二審法官引用南投地方法院一審判決書記載之事實、證據及理由，並檢視警方問詢時及偵查證述大致相符，並有監視器錄影畫面照片5張、特徵比對照片，被告犯行認定，駁回上訴，仍維持原判。