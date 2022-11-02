年底九合一大選投票進入最後倒數，四搶一的桃園市長選戰也更加白熱化。台南市長黃偉哲今（2）日北上到桃園幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬助選，鄭運鵬也帶黃偉哲去吃美味的日式料理，過程中鄭運鵬對黃偉哲闡述他對桃園未來的政見，但黃偉哲似乎被眼前美食影響，讓鄭運鵬直呼「我在講政見，你真的來吃飯！你有沒有在聽我講」，而黃偉哲妙回「有啊，我又沒有用耳朵吃」，逗趣對話讓許多網友直呼笑死。

黃偉哲今日在臉書上表示，今日來到桃園與鄭運鵬相見歡，他擺了滿滿一桌美味的日式料理，還有甜點舒芙蕾。黃偉哲說：「邊聽他講政見時，我就忍不住吃完，還被他吐槽了一下！」同時強調：「不過我們很實在的交流藝文政策，真的啦！」最後黃偉哲也帶了台南伴手禮回贈，以及台南特製的虱目魚髮箍，祝鄭運鵬「如魚得水」、順利當選市長！

黃偉哲接著指出，晚上他到新北板橋，揹起林佳龍的候選人背帶，擔任「分身」到市場拜票、懇請鄉親支持，掃街時有位熱情的台南女兒來跟他相認，「能在異鄉跟台南人相遇，特別有緣！我也拜託她，一定要幫忙拉票、支持台南女婿林佳龍！新北市要翻轉，市長選林佳龍、議員席次更要開紅盤！」

許多網友看完後，紛紛留言表示「笑死，邊吃邊聽才好，有得吃就會專心聽，要不然都想著美食」、「想知道，這好吃的在哪？」、「我們市長就是貼心，又可愛」、「笑死，市長真的妙回」。