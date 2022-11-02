蘇貞昌、侯友宜視察「國家兒童未來館」基地。（王揚傑攝）

板橋區特專三文化設施用地。（王揚傑攝）

蘇貞昌、侯友宜視察「國家兒童未來館」基地。（王揚傑攝）

新北市板橋區特專三文化設施用地占地3.3公頃，長年用作停車場，被戲稱是「全台最貴停車場」，用途討論20年未決，去年3月行政院終於拍板定案興建「國家兒童未來館」，今（2）日行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜到場視察，由設計師簡報整體規畫，將打造一棟地下4層、地上7層建物，預計2024年12月開工，2030年4月完工，同年12月試營運。

簡報指出，建物規畫地上7層、地下4層，智慧停車場可提供700個汽車、1500個機車停車位，北側結合公園自然景觀，作為半戶外兒童活動及休憩空間，內部則設有探索未來、冒險體驗、沉浸特展、體能挑戰、飛行據廠、動感劇院、互動沉浸、益智互動等展區，提供兒童創造負有未來性、兼具藝術、教育和娛樂功能的新型態複合型兒童館。

時程規畫2023年1月至2024年9月進行設計及建照作業、2024年10月工程招標、2024年12月開工、2030年4月完工、2030年12月試營運。

蘇貞昌表示，特專三這塊地價值300億元，過去一直做為機車停車場，他上任行政院長後整合一路走來大家的期盼，希望發揮這塊土地的價值，中央願意出全力把它建設起來，全世界很多兒童館，我們不是只有蓋台灣第一、亞洲第一，而是要蓋世界第一，不僅要一併解決板橋停車問題，也要想像2030年的未來兒童需要什麼，不是簡單幾句風涼話可完成。

蘇貞昌說，這1年來他親自主持17次會議，為了解決交通問題，吳澤成政委也和新北市政府開協調會10次以上，去年核定計畫是130億，今年增加到165億他也支持，希望把兒童館建好。要特別拜託新北市政府相關行政作業的配合，未來這個地方絕對是新北的地標、台灣的地標，孩子的快樂天堂。

侯友宜表示，國家兒童未來館既然已經拍板定案，地方在證照、審查及都市計畫的相關行政事項會全力協助，尤其交通維持作業，面對工程衝擊的期間，新北市政府會負起責任減少民怨，好好與中央配合，讓國家兒童未來館能快速興建完畢。目前中央規畫2030年完工，對這塊土地未來的使用，大家都有更深的期待，希望能愈快愈好，，在中央和地方合作底下，更積極儘速開發，打造成新北市的地標，這也是台灣兒童的期待與希望。

新北市文化局表示，特專三由中央文化部權管，整體計畫的推動由中央主導，地方配合。經中央多次召開會議研商後，考量該地區因時空環境變遷、地方需求與基地發展，由原本以展演設施屬性的發展方向轉變為包含科技、遊戲、文化等設施的國家級「國家兒童未來館」，本次行政院二度視察，代表此區域建設的重要性，更象徵著中央與地方的共同合作，除了造福全體市民外，更可望成為板新地區首座國家級兒童未來館新地標。