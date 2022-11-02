台北市前議員羅智強今南下嘉義縣為國民黨嘉義縣長候選人王育敏輔選。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台北市前議員羅智強今南下嘉義縣為國民黨嘉義縣長候選人王育敏輔選，兩人一起在民雄鄉黃昏市場街口開講、直播，羅智強指民進黨在嘉義鋪天蓋地大內宣，是在掩蓋執政不力的事實，只有制衡才能讓嘉義縣有競爭力，王育敏再提民進執20年執政，嘉義縣競爭力持續退步，對兩人的批評，爭取連任的嘉義縣長翁章梁陣營不回應。

羅智強今下午與王育敏、民雄鄉長候選人林于玲、縣議員候選人簡嘉億搭上宣傳車，在民雄鄉沿路掃街拜票，並在街口現場開講，羅智強說自己曾徒步走過嘉義縣3次，這是第一次全程用台語街講，王育敏大讚羅智強果然是街講天王，直播影片短短1小時就吸引1.5萬人次觀看。

羅智強表示，自己在環島謝票之旅的時候接觸很多嘉義縣民，也聽到他們對現況的不滿，他來到嘉義縣看到民進黨在嘉義鋪天蓋地的大內宣，其實就是在掩蓋執政不力的事實，還說民進黨幹嘛把成績做好？反正他們覺得躺著選都會贏！

王育敏重提，民進黨執政讓嘉縣競爭力持續退步，到現在變成全國最後1名，教育競爭力低落、社會福利排名全國倒數第3，這樣不及格的執政成績，若再讓翁章梁執政只會讓嘉義縣更慘。