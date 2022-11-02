26名男女在詐騙集團控制下每天僅能共吃1碗泡麵，詐團甚至還在泡麵內放毒品，如今獲救後，受害者安心在警局吃便當。（黃敬文翻攝）

詐騙集團窩藏新北市淡水1棟社區大樓內，刊登高薪工作廣告騙求職者應徵後暴力控制，26名受害者被迫擠在僅5坪臥室，受害者還被詐團成員以電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體凌虐，還限制只能一天合吃1碗泡麵，甚至在泡麵中加入毒品控制，另外還有曾是詐團成員求職也慘遭虐待；26名受害者被警方救出後，安心在警局吃便當填資料的畫面也曝光。

據了解，詐騙集團成員涉嫌不僅將人手腳上銬塞在5坪大臥室，還用電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐，甚至限制被害者每天只能共食1碗泡麵，不僅如此，還泡麵中加入毒品FM2加以控制，也讓飢餓的被害者好入睡，然而，警方也發現，其中1名求職者曾是詐團成員，慘遭囚禁虐待。

另外也有影片可見，獲救的26名被害人分散坐在警局內邊吃便當邊填寫資料，並還可以聽到員警喊著「要水要講喔」，也讓獲救被害者能好好吃上飽足的一餐；另外，高雄父親北上淡水報案的影像也曝光，該名父親留短髮，穿著深色外套以及牛仔褲，報完案後雙手插在外套口袋與員警一同踏出派出所。

受害者之一的父親，從高雄北上淡水報警畫面也曝光。（翻攝影片）

這起「柬埔寨式」詐騙囚禁案件，是由淡水警方接獲1名來自高雄的高姓父親報案，高男稱自己的兒子透過網路上廣告聲稱有5至20萬高薪工作，因此北上求職，卻遭詐騙集團控制自由，手機跟證件、存摺都被沒收，所幸高男兒子身上還藏有1支手機，高男才透過GPS定位得知受困位置，便親自北上淡水報案。

淡水警方獲報先行派出5名員警到定位地點勘查，意外發現該處傳出打罵聲以及求救的聲響，回報請求支援警力，便立刻有20多名員警荷槍實彈攻堅，並成功破獲這起組織犯罪；救出的26名被害人幾乎全部來自中南部，最長被關近一個月，其中年紀最大的58歲，最小的僅23歲，有5人傷勢較重，救出後趕緊送往醫院治療。

警方一舉逮捕逮捕主嫌19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名男子，並救出7女19男共26名受害人，且在現場查扣第二級毒品、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺及提款卡等證物。

警方初步調查指出，被逮的8人沒有幫派背景，不過背後不排除有幕後金主，目前全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害，以及使人為奴隸等案移請地檢署偵辦。

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