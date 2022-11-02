桂綸鎂和小鮮肉范少勳大談姊弟戀。（Disney＋提供）

桂綸鎂（小鎂）在《台北女子圖鑑》飾演的林怡姍，對日復一日的生活逐漸喪失熱情，突然驚覺自己已被貼上生人勿近標籤，眼見身邊好友們各自忙碌，自己卻不再對身邊事物產生興趣，她透過交友軟體認識與自己年齡相差甚巨的小奶狗邱曉風（范少勳 飾），看見曉風身上的天真浪漫，兩人頻約健行騎單車，享受都會裡的單純自由小確幸，對人生又重拾熱情的她，漸漸對曉風起了呵護之心，好似回到初戀的純粹。

小鎂聊到林怡姍心態，認為這個階段的她，已經不追求絢爛煙花般的愛情，而享受細水長流一般的關係，比起一紙承諾，她更需要與自己獨處的時間，因為幸福不是只有一種形式。

范少勳則延續劇中角色曉風的直白性格，說自己就是屬於用盡全力給另一半驚喜的「直球型」男友，不想後悔的他只怕錯過當下，會勇於說出愛。拍戲現場，主動積極的入戲求愛，並私下請益「姊姊女友」桂綸鎂要怎麼讓自己更有「男人味」，十足敬業又入戲的態度，逗得桂綸鎂笑說：「不要急著長大嘛！」

兩人劇中談起毫無顧忌的姊弟戀，讓姊姊徹底解放自己，展現出最真實的一面，快樂自由地享受愛情，而弟弟則不放過任何表現機會，紀念日不忘慶祝，節日也安排驚喜，但姊弟年齡差導致聚會沒話聊，彼此朋友有年齡代溝，價值觀與思維天差地別，兩人的小世界，能夠經得起這份有時差的戀情嗎？