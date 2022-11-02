大陸知名編劇于正曾捧紅趙麗穎、楊冪、陳曉等人，製作劇集雖然評價兩極，但勝在話題熱度頗高，他時常會對業界大小事發表看法。近日他評價小鮮肉演員鄧為，表示見過一次，對他印象不好，直呼對方「裝得要死」，瞬間掀起網路熱議。

編劇于正捧紅不少影星，因此有許多粉絲會在他的微博貼文詢問他對明星的印象或是幫忙偶像求合作，近日有粉絲推薦大陸男演員鄧為並標記對方帳號，沒想到于正絲毫不留情面，直接批評：「伺候不起大牌」，鄧為因為先前機場疑似耍大牌讓許多網友留下負面印象，粉絲幫忙解釋鄧為並不如影片那樣，沒想到于正並不是因為網路影片對他有負面觀感，而是過去實際見過一次，坦言：「印象特別不好，叫試個戲也不試，裝得要死」。

網友推薦大陸演員鄧為，沒想到反被于正洗臉。（圖／微博）

上熱搜後于正專門發影片回應：「但我說的都是我的第一感覺，因為來我這試鏡的演員一般都非常謙卑，所以偶爾有一兩個特傲慢的或者特裝的我印象就會特別深刻」，他透露對方連試戲都沒有就走了，還上網專門搜尋了一下對方是什麼來歷，嘲諷對方也沒什麼作品。

大陸男星鄧為被部分網友認為很有爆紅的潛力。（圖／鄧為微博）

于正說自己被網友問到所以隨口一答，「也可以提醒年輕人不驕不躁，其實是一件非常重要的事，這樣能夠讓你未來的路走得更好，同時也提醒一下年輕朋友們，我覺得低調做人，慢慢往上走，總會有一天很好的，因為最終你還是得靠演技，靠實力服人，而不是裝。」