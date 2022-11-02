賴清德帛琉拚外交 帛琉總統惠恕仁親自導覽遊洛克群島

副總統賴清德「帛旅專案」今晚舉行答宴，中華民國台灣非常期待能與帛琉共和國加強雙邊關係，進行各項更緊密的合作，創造兩國雙贏局面。惠恕仁總統致詞時表示，帛琉國門已經關閉兩年，此次訪團來訪，帶來了希望，「明天會更好」。

最後，他還提醒，訪問團每一位成員來到帛琉都有自己的任務，希望大家回去之後，能夠確實執行，不要辜負帛國政府及人民對台灣的期待，也期盼台帛兩國邦誼穩固，人民感情越來越好。

隨後，所有賓客也欣賞帛國高中生以中文及帛琉文獻唱「手牽手」，賴清德、惠恕仁也跟著大家一起唱，還拿著手機打開手電筒高舉揮手，象徵台帛友誼，現場氣氛和樂歡愉。

副總統致詞時指出，為了感謝惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）總統的邀訪，以及帛國政府、參眾兩院、全體人民對訪團此次訪問的歡迎，中華民國台灣特別設宴答謝帛琉貴賓。

他說，此次訪問看到帛琉這個國家的美麗，昨天他從飛機上往下看帛琉，看到了不同層次的藍，是無以形容的美麗；一個個翠綠的島，就像是一顆顆的綠寶石鑲在湛藍的寶庫上，令人嘆為觀止。來到帛琉境內，看到的天空很高，空氣很清新，環境非常潔淨，說這個國家是純淨的天堂，一點也不為過。

賴清德感謝惠恕仁總統這兩天來每一個行程的陪伴，今天惠總統還擔任嚮導，陪他去旅遊牛奶湖、無人島，也參訪了烏龍島等各個美麗景點，更聽到了許多關於帛琉的美麗傳說。經由惠總統的介紹，不僅讓他看到帛琉的美麗風景，也認識到帛琉的豐富文化，以及一般觀光客所沒有看到的地方。

他認為，這也是台灣可以學習之處，第一，帛琉對環境保護非常用心，為了避免汙染環境，而不用殺蟲劑及肥料，釣到保育類的魚種也要放回去。此外，帛琉在惠總統領導之下，積極因應氣候變遷危機，希望在2032年達到百分之百綠能。

他說，中華民國台灣非常期待能與帛琉共和國加強雙邊關係，進行各項更緊密的合作，創造兩國雙贏局面。台帛都是海洋國家，面對氣候變遷的挑戰感受格外強烈，我們可以一起努力，共同為守護地球努力。

他表示，台帛兩國都是民主國家，共享民主、自由、人權，台灣也非常期待能與帛琉共和國共同努力，捍衛普世價值，共同維繫印太的和平與穩定。

惠恕仁總統致詞時表示，帛琉國門已經關閉兩年，此次訪團來訪，帶來了希望，「明天會更好」。我們瞭解當前的挑戰，包括氣候變遷、疫情以及世界各地的衝突，他相信做好自己的角色，對抗疫情、保護環境，兼顧永續發展，因為我們都是國際社會的一份子，必須照顧彼此。帛琉將持續與台灣共同努力合作，保護海洋以及環境，以確保能留給下一代。

包括帛國副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、前總統陶瑞賓(Johnson Toribiong)、前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）、參議長包和康（Hokkons Baules）、眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）、傳統領袖、我國外交部次長田中光、衛福部次長石崇良、我駐帛國大使黎倩儀等均出席今日答宴。