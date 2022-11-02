在日本開放國際旅客免簽證及入境台灣0+7免隔政策上路後，許多悶了已久的國人都開始準備展開日本旅遊，若想避開報復性旅遊的人擠人，到秘境多的日本東北地區便是不錯的選擇；其中從東京轉搭新幹線後不到4小時就可以抵達秋田縣、從東京到青森縣的八戶僅約2小時15分鐘，當地也有許多私房景點讓旅人探訪。

JR直達 面向大海的城市 青森縣「八戶」

位於東北青森縣東邊的八戶為日本第4大漁港，海產新鮮豐富。八戶的魷魚、比目魚魚獲是日本之最，遊客可以直接敲開新鮮海膽，倒在熱騰騰的白飯上享用前所未有的鮮味；亦可一嘗用新鮮海膽和鮑魚熬成的豪華海膽湯「草莓煮」。然而，八戶卻不如橫濱、神戶等港口廣為人知，只有少於2%的訪日外國遊客前來到訪，而《旅遊者雜誌Condé Nast Traveller》曾這麼敘述八戶：「既擁有歷史悠久的村莊，亦有令人屏息的太平洋海岸線，八戶…是一個被忽視低估的可愛地方。」

八戶市是青森第2大城，早期居民以捕魚為主要經濟活動，漁船清晨載著滿滿漁獲返港後，直接販售最新鮮的魚貨而發展出朝市的文化，不僅是食材寶庫，也是當地居民的社交場所，成為享用豐盛早餐的首選。目前八戶共發展出9個大大小小的朝市，從幾家店舖到幾百家商店的大型朝市都有，當中最大、也最知名的就屬「館鼻岸壁朝市」和「陸奧湊站前朝市」。

八戶另一個應運漁夫文化而生的特色，就是從清晨就開始營業的「錢湯（澡堂）」。為了讓漁夫能在一早出海歸來後，泡澡洗去一身的疲憊，八戶的澡堂特色就是清晨開始營業。在朝市飽餐一頓後，不妨也選一家特色錢湯，跟八戶居民一起愛上泡澡。

週日早上限定的「管鼻岸壁朝市」有多達300多攤位販賣各式各樣的美食。（八戶觀光文化協會提供）

長距離自然步行道「陸奧潮風步道」始於蕪島也終於蕪島，其海岸線的高低差較小，遊客可輕鬆沿著海岸行走。「陸奧潮風步道」是連接從青森縣至福島縣總長度超過1000公里的長距離步行道。遊客既可挑戰全程，也可選擇其中一段區間。按照自己的節奏，邊走邊欣賞沿途萬花筒般不斷變化的景色，也可以與當地居民盡情交流。

種差海岸階上岳地區位在八戶南部地區，岩礁、沙灘、海蝕海岸等地形變化多端，風景非常獨特。多姿多彩野花搖曳的海岸植被、天然草地和黑松等植被，編織成豐富多彩獨特的海岸風景；沿著海岸線漫步，不僅可飽覽大自然的美景，而且還可體驗到當地居民的生活百態。

「陸奧潮風步道」位在八戶的種差海岸路段風景宜人。（八戶觀光文化協會提供）

八戶的市鳥是黑尾燕鷗，傳說中是能夠指引漁群聚集海域的蕪島神社弁財天（辯才天女）的使者，自古以來備受當地人的敬重。每年到了3至8月之間是黑尾鷗的繁殖季，好幾萬隻燕鷗會飛到蕪島棲息、育雛。由於日語的「蕪」與「株」同音，有「股票」的意思，而蕪島本身就被當地人視為「神島」，每年5月整座島被黃澄澄的油菜花覆蓋，加上漫天飛舞的黑尾鷗，因此神社裡能夠帶來股票與聲望上升的御守（護身符）非常受到歡迎。

若是在黑尾燕鷗繁殖季節前來拜訪，被燕鷗的大便打到，當地人更認為這是極其幸運，能到神社內兌換幸運認證。八戶的「幸運鳥」之名由此而來。

「幸運鳥」黑尾燕鷗滿天飛翔，希望能帶回「幸運認證」。（八戶觀光文化協會提供）

走訪白神山地的閘口 秋田縣「木都能代」

秋田北部歷史上曾經木業興盛，也因此能代市過去有「木都」的美譽。而能代市區內的「舊料亭金勇」為國家認定有形文化財產，過去是曾以天然秋田杉木興盛一時的能代市的象徵。相較於能代的木都知名得自其伐木產業，能代市北邊的白神山地則因為完整保留了全世界最大的原始山毛櫸林而列為世界自然遺產。

白神山地橫跨日本東北青森縣和秋田縣，此地原生的山毛櫸林自8千年前就生長於此。進入林間完全看不到任何一座人造的景觀，只剩下自己與森林的對話。白神森林有豐富的自然資源，巨木彼此競爭著陽光，卻也互相扶持；溼地上四季生長著不同的花卉，山泉水注入河川後續流至海洋，造就豐富的海產資源。體驗白神山林有幾種方式，除了親民路線的岳代自然林和田苗代濕地可以建行、散步外，想要多點冒險刺激的旅客也可以選擇穿上草鞋朔溪，或到米代川划獨木舟從水上欣賞山毛櫸林的風光。

秋田北部能代市的二井町自古就是河運上一個重要的集散地。過去木業發達的時代，砍伐下的樹幹都是由橫貫北秋田的米代川順流而下出港。這一帶河面甚是寬廣，現今伐木業沒落後本著永續觀光的精神，當地的獨木舟協會定期都會舉辦獨木舟的體驗活動，讓大家可以體驗過往此地船運繁榮的意象。當地導遊除了細心指導划槳的技巧之外，也會滔滔不絕地說起周邊的舟運歷史，以及二井町跟明治天皇的一些淵源故事。操槳滑行在廣闊的河面讓人感受心曠神怡，也讓人開始想像過往此地熱鬧的時候是怎麼樣的光景。

如果想要一次蒐集到海景和山景，最推薦搭乘串連秋田縣和青森縣的「Resort白神號」觀光列車。白神號共有3款主題列車，分別以四季山毛櫸林色彩變化作為車廂和內裝設計，使用了大量在地木材，營造出溫暖安逸的氛圍。共約5個小時的車程中，透過大片透明車窗欣賞沿途美景，列車沿著日本海海岸線，行經十二湖中最知名的清池和據說泡了能永保青春的不老不死溫泉等，可以先輕鬆地體驗日本火車之旅、享用火車便當和限定美食後，再愜意地探訪想去的景點。