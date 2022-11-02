民進黨台中市長候選人蔡其昌，2日於后里連辦三場座談會，在地無黨籍的市議員王朝坤特到場力挺，拜託市民用手中選票，讓后里、豐原變得更好。(蔡其昌競選總部提供)

民進黨台中市長候選人蔡其昌，2日於后里連辦三場座談會，在地無黨籍的市議員王朝坤特到場力挺，拜託市民用手中選票，讓后里、豐原變得更好。(蔡其昌競選總部提供)

民進黨台中市長候選人蔡其昌，2日於后里連辦三場座談會！前立委洪慈庸，在地無黨籍市議員王朝坤與民進黨議員候選人謝志忠、廖芝晏，基進黨候選人陳若庭均到場支持；蔡其昌指出，希望台中市民在年底大選支持一位會做事，有行動力的市長候選人，也讓行動派議員能夠全壘打，一起為台中的未來努力。

蔡其昌表示，首先他要感謝特別到場支持的王朝坤議員，蔡其昌是一位做事的人，過去自己與洪慈庸立委、王朝坤議員一同為后里爭取大型醫院、長照中心設立，希望讓鄉親擁有更完善的醫療照顧，許多要向中央爭取預算的建設，王議員也時常找到自己幫忙。

蔡其昌說，這也是為什麼王朝坤議員會在最後這個時刻選擇認同行動派的理念、支持自己，因為兩人都是認真做事的人，再次感謝他選擇支持能夠讓豐原、后里有更好發展的市長候選人。未來當選市長，就要推動國中、小營養午餐免費，長者健保補助只多不少、敬老愛心卡範圍擴大、額度更多、更好用。

無黨籍市議員王朝坤表示，自己未來也會持續為后里、豐原的鄉親服務，自己今天前來就是要支持一位會做事的候選人，因為后里、豐原位在台中的郊區，我們缺乏許多的資源，甚至因為人口較少、選票少而不被重視。

王朝坤強調，我們今天前來要支持的人，就是要幫我們后里興建大型醫院、長照中心的人，這些年來這裡沒有任何重大建設，但是這次支持蔡其昌，我們一定能夠讓后里大進步，王朝坤跟蔡其昌都是行動派，拜託大家年底大選用手中的選票，讓后里、豐原變得更好。