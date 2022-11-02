德國之聲報導，中國的合資和外資企業裡設有中共黨支部，已不是新聞。據中國官方數據顯示，2017年已有70％的外資企業設立了黨支部。按照中國《公司法》第19條規定，只要一個公司的正式黨員超過3人，就可以建立黨支部，而此一條款適用於中國國企、在華外資企業以及中外合資企業。

德國駐華商會（AHK）於2017年11月曾發表聲明，反對強制外資企業建立黨支部，並指出「企業做出自由的決定是創新和增長的基礎」。聲明強硬表態，「如果這種影響外資企業的方式再進一步加強的話，那麼不能排除德國企業退出中國市場或者對其投資決定另作考慮的可能」。

時隔5年，德國《商報》（Handelsblatt）對在華企業黨支部及其影響進行抽樣調查，得到德國化工巨頭巴斯夫（BASF）以及西門子（SIEMENS）的回復，證實企業內設有黨支部。賓士、福斯、BMW等車企對此不願公開回答，但根據《商報》調查，以上企業內部都有黨支部。

本次調查顯示，相關企業否認「黨支部影響企業決策」的說法。巴斯夫和西門子在被問到「決策是否受到影響」，回答是否定的；賓士拒絕回答；福斯汽車則指出，「沒有發現雇員進行政治活動」，排除公司決策受到外來影響的可能；BMW則告知，對企業內黨支部的地位和任務「無可奉告」。

《商報》承認得到這方面的真實訊息很難，企業都不願因此毀掉在華生意。但據企業文件以及知情者透露的消息顯示，至少有一家德國企業的在華工廠，其黨員有參與工廠選址、經營模式以及人事安排等決策過程；《商報》認為，其他德企也面臨相同局面。

在華外國企業越來越擔心中國共產黨過多介入企業營運，本次《商報》採訪的專家一致認為，在華外企正在「逐漸失去對業務的控制」。英國愛丁堡大學關注中共黨支部議題的多永（Jérôme Doyon）等研究人員表示，企業人事部門最重要的決定必須得到黨支部批准，而這樣做符合對企業的新規定。