有些疾病平時對人體看似沒有影響，但一發作起來可能會要人命。醫師黃彗倫表示，一名30多歲的男性患者沒有三高的毛病，但某天突然頭暈想吐，被急診室醫師診斷出心肌梗塞，「有一條血管90%已經堵塞」，一問才知道，原來該名患者平日飲食高油、高鹽、高糖，且鮮少運動，黃彗倫也以此為戒，分享了養成健康心血管的重要關鍵。

家醫科醫師黃彗倫在節目《醫師好辣》中分享病例，一名33歲的竹科工程師沒有高血壓、高血糖、高血脂的問題，從沒想過自己的心臟會有問題，但某日突然出現頭暈、噁心、想吐以及胸口疼痛的症狀，緊急就醫後，醫生馬上診斷是「心肌梗塞」，要把握黃金90分鐘接受心導管治療。

黃彗倫表示，人體主要有3條冠狀動脈，而該名患者有一條血管已經90%堵塞，所幸緊急打通血管並加裝支架，才能保住一命。黃彗倫說明，這類的患者出院後，大多會轉介到物理治療，做有關心肺的復健，以免發生心臟衰竭的情況。而物理治療師則反饋，這類型的病患多半飲食不正常，常吃多油、多鹽、多糖的食物，且也很少運動，「普遍心肺功能真的不好」。

「肌肉強度越強，心血管越健康」，黃彗倫指出，有許多研究證實，肌耐力越強大，罹患三高或是猝死的機率都比較低，心肌和骨骼肌是有關聯性的，再三強調「運動很重要」。

而童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉也曾在節目上表示，猝死有10大徵兆，分別是：「反覆胃腸道症狀、經常莫名疲勞、胸悶、出現不明原因疼痛、頻繁心悸、經常眼前發黑或是肢體麻木、盜汗、常頭暈、口唇發紫、失眠」。

同時魏智偉也強調，要特別注意「冒冷汗」的情況，因為人在極度不舒服時，過度興奮的自律神經會導致冒冷汗，倘若還伴隨胸痛，更可能有嚴重疾病纏身，這時務必要提高警覺。