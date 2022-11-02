福原愛去年3月被日本狗仔拍到與橫濱男同遊，爆出婚內出軌的疑雲，江宏傑第一時間雖力挺，但兩人仍在同年7月離異。橫濱男前妻不滿家庭遭破壞，憤而向福原愛提告並求償1100萬日幣（約新台幣240萬元），但福原愛沒再怕，高調地在社群平台傳放閃照，被日媒解讀「心臟很大顆」。

根據日媒《週刊文春》昨（1日）報導，橫濱男前妻8月5日向福原愛提起訴訟，根據訴狀內容，她提交福原愛寫給橫濱男的情書與通訊軟體的對話截圖作為證據，指控女方意圖搶老公，並求償1100萬日幣的賠償金。對此，福原愛的律師代為回覆：「由於官司正在進行中，不方便多評論，但會在法庭上澄清。」

今（2日）日媒《女性自身》報導，福原愛8月5日被橫濱男前妻提告，同月13日在微博更新貼文：「我開始打球的第二個生日，身體健康，過好每一天。」並上傳兩份成年人的早餐，顯示正在新加坡。據報導指出，福原愛當時與橫濱男度假中，絲毫不在意外界的指指點點，《女性自身》因此用斗大的標題「令人驚訝的強大心臟」形容福原愛。

福原愛被告後仍PO度假閃照，心情看似不受影響。（圖／微博@福原愛）

福原愛自從爆出不倫戀後，原本在日本建立多年的好形象一夕摧毀，轉到大陸發展；前陣子她出席大陸駐日大使館的招待會場合，當時受訪時表示，人生最困難時都是大陸的朋友給她鼓勵，並自述這2、3年晚上睡不好覺，但是幸運的是自己都挺過來了，同時盼望疫情結束，早日和大家見面。