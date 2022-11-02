邊境旅遊限制鬆綁，民眾對於海外旅遊需求明顯提升，看準國人出國旅遊熱潮，元大銀行自2022年11月1日起至2023年4月30日止，推出海外刷卡不限國家享最高4％回饋無上限活動，本活動橫跨2023年多個連假，就是要讓卡友感受元大鑽金卡強勢回饋的滿滿誠意。

元大銀行表示，卡友於活動期間(2022年11月1日至2023年4月30日)，只要持元大活動指定信用卡(指定卡別詳見官網)至海外實體商店消費，除了原權益最高2.2％現金回饋，綁定元大銀行外幣帳戶的卡友可獲得1％的外幣加碼回饋，以元大銀行存款帳戶自動扣繳卡費之卡友更可再獲得0.8％的外幣加碼回饋，只要簡單5分鐘，上網將流程設定好，就能輕鬆獲得額外1.8％的加碼回饋，總計最高享4％回饋，回饋可選擇日圓或美元，並自動存入綁定的外幣帳戶，且活動期間美元活期帳戶餘額逾100美金(含)以上，再享美元利率加碼好康。

此外，這次回饋全球適用，無論是到美加紐澳過聖誕節、歐洲大採購或是日韓賞櫻，皆享元大銀行提供的海外消費加碼回饋，成為國人解鎖海外旅遊景點的最佳旅伴。

此外，出國旅遊不免需要準備一些外幣現鈔，方便當地使用，為服務卡友，這次活動還規劃線上換匯優惠，享專屬美元3分、日圓0.04分匯率優惠，讓卡友不論刷卡或是支付現金都能享有優惠；另凡持元大銀行信用卡刷卡支付八成海外旅遊團費或全額國際線機票，即享旅途保險服務最高新臺幣5,000萬元、旅遊不便保險、行李遺失/延誤保障保險等。最後還加上Agoda 12％訂房折扣優惠，先搶先贏。元大銀行用滿滿的優惠，邀請國民一同迎接疫後新生活，聰明消費，開心生活。