羅秉成督導反毒宣導專車。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國立中正大學防制藥物濫用教育中心及台灣藥物濫用防治研究學會，11月2、3日在中正大學國際會議廳舉辦「2022青少年藥物濫用預防與輔導研討會」，因應當前青少年藥物濫用問題。行政院政務委員羅秉成、法務部次長林錦村、教育部副司長黃蘭琇、法務部司法官學院長柯麗鈴、嘉義市衛生局長廖育瑋、財團法人九華山地藏庵董事陳鈴寬、觀晰科技法律事務所長王捷拓及台灣藥物濫用防治學會理事長馬躍中等皆出席開幕儀式。

會議特別邀請羅秉成主持行政院參議徐吉志報告「台灣毒品防制政策的過去現在與未來」；林錦村主持高檢署姜貴昌主任檢察官與林秀敏檢察官報告「當前毒品情勢分析與查緝策略」，及中正大學特聘教授楊士隆進行「大麻之國際現況、危害與政策爭議」專題演講，並邀請全國教育局、校外會、縣市毒防中心、少年隊等及學校校安輔導等第一線人員參加，以瞭解國際趨勢及政府的毒品緝毒成果、預防與輔導做法

研討會主要聚焦於「青少年藥物濫用預防措施與輔導作為」，特別邀請德國Tuebingen University Bernd Heinrich教授、日本國立精神醫療研究所嶋根卓也教授、加拿大Colleen Anne Dell 教授、冰島Páll Melsted RíkharðssonChief Executive Officer Planet Youth、泰國Chulalongkorn University Rasmon Kalayasiri 教授等學者前來專題報告。希望能以其他先進國家的預防策略，做為我國防治青少年藥物濫用對策設計參考。

本次研討會發表多篇國內青少年藥物濫用防治實證研究論文，並邀請多名國內藥物濫用防治領域的學者專家舉辦綜合座談，期能藉由多方角度探究青少年藥物濫用議題，提供相關部門參考以完善現有因應作為。研討會召集人犯罪研究中心主任楊士隆表示，研討會邀請全國各縣市毒品危害防制中心、校外會教官、教育局、警察局少年隊、少年矯正學校、戒治所心理師、社工師、法院少年保護官、調查官、學校校安與輔導人員近250人參加，進行跨學術領域與跨局處人員與專家的腦力激盪，將有助於凝聚共識及提升藥物濫用防治專業。

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