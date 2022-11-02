龍湖集團公布，控股股東Charm Talent今日於公開市場增持該公司100萬股，平均價格約每股11.27港幣，及買入本金共500萬美元該公司發行的優先票據。股份增持後，Charm Talent持股由43.45％增加至43.47％。

港股龍湖集團2日股價大幅反彈，日內漲幅不斷擴大，港股下午因颱風提早收盤，龍湖集團收盤漲18.85％報12.86港幣，成交值8.57億港幣。龍湖多檔美元債也大漲。

龍湖1日亦公告，控股股東Charm Talent當日於公開市場增持300萬股，平均價格約為每股股份10.48港幣，合計3,144萬港幣。買入本金共280萬美元的優先票據。Charm Talent在增持前持有27.26億股股份，相當於已發行股本約43.41％。增持後持有27.29億股股份，相當於已發行股本約43.45％。