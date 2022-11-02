台南市長黃偉哲大力推動青農政策，除了培育超過1700位青年農民在各農業領域上發光發熱，今(2022)年更成立轄內第31個青農分會，並積極拓展農產品外銷通路，以台南在地優良品質農漁畜產品站穩國際市場，提升農業收益，讓農民務農更有信心。

黃偉哲表示，台南市政府推行青農政策行之有年，從技術、土地及資金出發，提供青年農民農業相關課程、農業用地媒合及資金貸款等措施，並於各轄區成立「青農聯誼會分會」，目前已成立31個分會，也持續輔導農會協助解決青年農民從農所遇問題，降低務農風險，讓返鄉青農全心全意從事生產。

市府推動「青壯年農民從農貸款」、「青年農民農業經營準備金」等政策，青農能夠迅速取得低利貸款，讓農民安心生產。(台南市政府提供)

台南市麻豆區雜糧產銷班第四班班長陳冠彣說，農民靠天吃飯，對於沒有技術、土地的青農而言，「從零開始」所承受的壓力更是無法想像；但近年來在農委會與市府推動「青壯年農民從農貸款」、「青年農民農業經營準備金」等政策，青農能夠迅速取得低利貸款，不僅能發展規模，風險也降低許多，更能安心務農。

黃偉哲表示，台南市政府近年積極拓展外銷市場，2019年青皮椪柑首次開啟北美洲外銷、2020年台南文旦睽違20年再度外銷日本，2021年虱目魚加工產品得以上架美國大賣場，這些都讓青農們看到希望，更堅定從農信心。

2020年台南文旦睽違20年再度外銷日本，2021年虱目魚加工產品得以上架美國大賣場，這些都讓青農們看到希望，更堅定從農信心。(台南市政府提供)

2020年台南文旦睽違20年再度外銷日本，2021年虱目魚加工產品得以上架美國大賣場，這些都讓青農們看到希望，更堅定從農信心。(台南市政府提供)

南農果菜運銷合作社理事主席劉家峻表示，透過市府的努力媒合通路，將優質的青皮椪柑外銷到加拿大，替農民開啟外銷新通路爭取更好的收益，不但讓青皮椪柑外銷打下更好的知名度，同時也帶動柳丁外銷，市場反應也不錯，對提高農民收益是一大福音。

安業果菜運銷合作社理事主席李孟翰表示，近年因為疫情及國際關係導致果品外銷較顯困頓，針對台灣文旦重啟日本通路，對農民來說多一個外銷通路，同時避免單一市場過度集中。文旦輸往日本，檢疫非常嚴格，台南文旦能外銷到日本，足見品質經得起任何檢驗。