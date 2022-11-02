全球掀起永續投資熱潮，這股風氣也吹進台灣投資市場，根據統計，過去一年台灣永續投資相關基金/ETF規模在9月達1,600億元大關，總收益人數也到達115萬人，年增138.13％、120.1％，規模、受益人數暴風式成長，顯見永續投資已是市場不可忽視的趨勢。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，ESG題材在全球不斷發酵，台灣投資人接受度也越來越高，不過在目前市場波動階段，可透過指數基金追蹤指數方式分散投資風險，並挑選高殖利率產品做資金後盾，創造穩定現金流。

今年以來全球股市震盪加劇，通膨數據居高不下，後疫情時代帶來的供應鏈狀況、缺工缺料等問題懸而未決，市場充斥不確定性，蔣松原指出，目前市場眾多不確定性中，企業邁向永續腳步相對來說最為清晰，不僅各大國際企業相繼要求供應鏈調整減碳，金管會更將在明年正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，率先要求資本額百億元以上鋼鐵水泥業在財報中揭露碳盤查結果，預計2027年完成全體上市櫃公司溫室氣體盤查結果。

蔣松原表示，當政府、企業皆做出明確路徑，投資人在資金流向也明顯看出版圖的移動，自去年以來台灣永續主題基金/ETF規模直線上升，各家投信業者也積極搶市，此次華南永昌投信所推出的「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」，更是首家採用本土ESG評鑑指標，參考由台北大學企業永續發展研究中心所研發的「SEED評鑑」，為目前針對台灣上市櫃公司ESG評鑑涵蓋量最廣的評鑑指標，2021年達561家，預計今年將納入超過700家。

蔣松原強調，當評鑑涵蓋量越高，越能擴大永續投資池的廣度，且相較於國際評鑑，SEED評鑑藉由台灣在地團隊角度觀察，並結合台北大學長年投入永續發展的研究深度，更精準篩選出符合永續投資精神的投資標的。另外，這檔指數也納入投資人最愛的高殖利率特色，除累積型外也規劃季配型，透過每季配息方式，讓投資人可以採取定期定額方式參與，創造穩定現金流。

隨著近來台股跌深，蔣松原表示，預估第四季市場盤整機率仍高，但往往在市場跌深時會從中發現遭到錯殺的個股，投資人可掌握低檔進場時機，尤其把握ESG表現佳兼具高殖利率特色企業重點布局，才能避開地雷區，規劃長期穩健的投資計畫。