為響應11月25日「世界無肉日」，以及因應氣候變遷與全球暖化的問題，國際間紛紛興起綠色低碳飲食新潮流，第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），為加入提倡蔬食友善環境之行列，11月2日首度於員工餐廳推出「樂活蔬食餐」，鼓勵員工從日常飲食中，以實際行動減碳愛地球。

根據聯合國糧食及農業組織統計，動物消化過程會產生大量的甲烷及二氧化碳等氣體，是全球暖化的主因之一，而畜牧業排放到大氣中的溫室氣體佔全球約15％，更甚於運輸業所產生的排放量。除了產生過量的溫室氣體外，畜牧的養殖過程中，易造成土地及水資源龐大的負荷量。

身為ESG先行者的第一銀行，從日常生活中啟發員工環保意識，號召投入綠色飲食行列，首度於員工餐廳推出「樂活蔬食餐」，為環境永續盡一份心力。

第一銀行所推出「樂活蔬食餐」，由行內專業營養師親自設計營養均衡的菜單，包含山藥蘆筍玉米筍、枸杞高麗菜、龍鬚菜、芹香豆干及塔香茄子等美味料理，採用當季新鮮食材，也注重蛋白質的攝取量，讓同仁能吃到豐富營養的天然食材，把關健康無負擔。

值得一提的是，第一銀行員工餐廳的每日食材，亦堅持與鄰近的有機農場採購，不僅支持在地小農，也能確保食材保鮮度，讓同仁感到安心之餘，同時降低食物里程碳足跡；在洗滌環保碗筷時，更選擇環保洗劑以守護河川，攜手員工及供應商等利害關係人，將ESG永續精神的DNA深入企業文化之中。

展望未來，第一銀行將持續關注永續淨零排放發展趨勢，發揮金融業影響力，貫徹「永續金融，第一品牌」目標。