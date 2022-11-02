大陸央視網報導，11月2日下午，大陸國務院總理李克強在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎巴基斯坦伊斯蘭共和國總理夏巴茲·謝里夫正式訪問中國。歡迎儀式後，李克強同夏巴茲舉行會談。強調中國和巴基斯坦互為全天候戰略合作夥伴，是親密友好鄰邦和鐵桿朋友。會談後，兩國總理共同見證了經貿投資、電子商務、數位經濟、文化、執法安全等多項政府間合作協定的簽署。

李克強表示，中國國家主席習近平同夏巴茲友好會見，有力推動兩國關係發展。中方願同巴方弘揚傳統友誼，拓展全方位合作，推動構建更加緊密的中巴命運共同體，造福兩國人民，促進地區和平、穩定與繁榮。

李克強對巴基斯坦今年發生重大洪災再次表示慰問，願繼續支持巴方開展災後重建、增強應急管理能力，並向巴方提供力所能及的幫助。

李克強表示，中方願同巴方加強發展戰略對接，深化在港口、交通、能源、產業和社會民生等領域的務實合作。穩步推進惠及民生的中巴經濟走廊建設，注重合作項目的可持續性。以商簽《維護在巴中方人員、專案和機構安全加強版工作方案》為契機，全力保障中方在巴人員、機構和專案安全。中方願在做好防疫工作前提下確保兩國航班平穩運行，保障雙邊人員健康、有序往來。

夏巴茲表示，巴中是親密兄弟，鞏固和發展對華友好關係是巴外交政策基石。巴方在涉及中方核心利益和重大關切的問題上始終堅定支持中方，衷心感謝中方為巴經濟發展和災後重建提供的寶貴幫助，願同中方一道積極推進中巴經濟走廊建設，加強農業、基礎設施、清潔能源等領域合作，推動巴中關係邁上新臺階。巴方不會容忍破壞巴中友誼的行徑，將盡最大努力、採取一切措施保障在巴中方人員和機構安全。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。大陸國務委員兼外長王毅、國家發改委主任何立峰出席上述活動。