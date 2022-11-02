庫德族年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，引爆伊朗全國各地都抗爭，已經持續第7個星期，結果伊朗警察又傳出暴力毆打平民，一段影片顯示，全副武裝的防暴警察竟對一名倒地的男子持續以棍棒猛打，甚至開了一槍。伊朗中央警署表示，必然會對此事展開調查，嚴懲違規人員。

半島電視台(Aljazeera)報導，這段2分鐘的影片是從公寓屋頂向下拍攝巷弄，1男子倒在一樓公寓的門廳，只拍到他的一雙腿，然後持著棍棒的警察到他身邊就立刻猛擊，從影片中可看到該男子試圖阻擋警察的暴力，但是沒有什麼作用；隨後另一名警察前來，要他的同事留個距離，然後持長槍(疑為鎮暴槍)近距離射擊該男子。

影片在網路流傳後，伊朗中央警察署在星期三發表的一份簡短聲明表示，已對此事展開調查，先要確定事件的確切時間和地點，以及違規人員。

聲明稱「警方絕不會容忍暴力和過度執法行為，違規的警察一定會面臨法律制裁。」

國際特赦組織也在推特上發布了這段影片，並加註「再次提醒，伊朗安全部隊的兇殘，為難以忍受的。」敦促聯合國人權理事會對伊朗進行調查。

這是自9月16日艾米尼去世，爆發全伊朗的的抗議活動後，再一次出現伊朗執法單位的醜聞。

「還艾米尼公道」的抗爭訴求包括對於女性面紗戒律的質疑、道德警察的質疑，也對伊朗神權政權的抗議，伊朗官方持續以鎮暴警察強力鎮壓，造成十幾人喪生，與百餘人被捕。伊朗法院將在這個星期，開始庭審對抗爭者。

聯合國將舉行非正式的安全理事會會議，所有成員國都可以參加，專門討論伊朗人權問題。對此，伊朗官員譴責這次會議具有政治動機，並批評聯合國人權委員會已有偏見。