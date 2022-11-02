大陸推進智慧網聯汽車測試，上海市嘉定區2日宣布，智慧網聯汽車測試道路正在嘉定實現除特殊區域外的全域開放，2022年年底還將率先開展高快速路的開放測試，包括G1503上海繞城高速、G2京滬高速路段。

綜合陸媒報導，嘉定區預計在2022年底前，成170多公里開放測試道路的車路協同環境建設，涉及208個路口智慧感知系統及配套基礎設施建設。預計到2025年，新城智慧交通覆蓋率將達到100％，實現30分鐘可達本市中心城，40分鐘可達相鄰新城，45分鐘可達近滬城市。

上海市人大常委會2日也公告，在11月2日至11月16日，「上海市浦東新區促進智能網聯汽車創新應用規定（草案）」（徵求意見稿）向社會廣泛徵求意見，以便進一步研究修改。內容包括如何進一步優化無駕駛人智慧網聯汽車測試、應用、運營的相關制度設計，營造智慧網聯汽車創新發展良好環境等。