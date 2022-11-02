國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉2日接受媒體人黃暐瀚線上專訪，侃侃而談自己從醫到從政的心路歷程。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉2日接受媒體人黃暐瀚線上專訪，從為何想回屏東開業，聊到屏東選情從原本不被看好到現在民調在誤差範圍內，再談到屏東人口從92萬多人掉到79萬餘，蘇清泉侃侃而談自己從醫到從政的心路歷程，期間不斷強調，屏東人口狂跌是非常嚴重的問題。

蘇清泉指出，從屏東人口狂跌這個問題，就可以看出民進黨這幾年的執政不及格，從經濟、就業、教育到醫療等面向都是如此，屏東北漂人口多，如何把年輕人找回來是當政者非常重要的課題。

為此，他提出政見，從福利改善、經濟改善、醫療與長照強化等方面著手，他計畫提升縣民家庭收入，使屏東脫離目前全國家庭所得倒數第二名的貧困狀態，同時遏止人口持續下滑，他無奈道，近20餘年，屏東人口數量下降14％，為全國人口下滑與老化速度最快地區之一。

蘇清泉說，「囝仔做伙晟」，每生一胎，獎勵金5萬元，6 歲前每月育兒津貼6000元，0至6歳，免繳健保費；「少年放心拚」，引進高科技產業到屏東設廠，增加青創貸款，創造更多在地就業機會；「老人咱照顧」，65 歳（原住民55 歳）由政府代繳健保費，提高老人生活補助金，依縣府財政狀況，逐步提高。

此外，蘇清泉還稱，要優化農、漁在地特色產品與推廣行銷，締結農漁業、商業與觀光互惠聯盟，開拓海內外市場，增加農漁民家庭收入，在地好生活。同時也要強化優化屏東山線與海線觀光廊道，山線以原住民與客家文化觀光廊道為主軸，打造文化學習驛站，而海線以海上運動（含小琉球）廊道為主軸，培養近海、親海、愛海的生活態度，藉以吸引人潮帶進錢潮。

他強調，在引進高科技產業、增加青創貸款的同時，還要爭取六塊厝科學園區內興建全台首座高科技競技館，內含無人機競技與機器人孵化基地，藉以打造科技智慧之城，增加青年就業機會，留住在地青年或青年入駐屏東就業。

蘇清泉說，他還要興建青年社會住宅，讓青年買得起住的輕鬆，並加強青年職業技能培訓，並補助在地青年至海外體驗學習，拓展國際視野。

談到專業醫療時，蘇清泉自信道，他將建立完善的分級醫療體系，除整合醫院、安養之家、社區關懷據點及老人會，健全長照系統外，還將爭取長照保險，確保長照財源穩定。

至於教育方面，他說，將從家庭、學校、社會培養良好生活習慣，加強科技與語言的基本能力，縮短城鄉差異，同時重視族群教育與文化傳承，厚植文化底蘊，提升欣賞與接納的能力，促進族群融合與社會和諧。